Denuncian que criminales carnetizan campesinos para controlar cómo se mueven y cómo votan

Ahora las disidencias de las Farc comandandas por “Calarcá” están carnetizando a los campesinos en departamentos como Guaviare, Meta y Caquetá, de esta manera controlan por dónde se mueven, si pagan extorsiones y hasta por quién vota.
Se trata de una alerta muy grande, pues hace una semana se conoció por redes una audio que desató las alerta y que decía: “Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros”.
Al inicio fue identificado como alias Rogelio Benavides, disidente de las Farc, específicamente del grupo liderado por alias Calarcá, actualmente prófugo de la Justicia. Dos días después de que el país escuchara aquella declaracion, el Ministerio de Justicia aseguró que no era el disidente sino que se trataba de alias Sergio, un extorsionista recluido en la cárcel de Picaleña, Tolima.
La aclaración resultó polémica, no sólo por un choque de versiones sino porque, fuera quien fuera, la grabación constituye una alerta de seguridad en medio de elecciones.