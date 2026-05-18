Denuncian que criminales carnetizan campesinos para controlar cómo se mueven y cómo votan

Ahora las disidencias de las Farc comandandas por “Calarcá” están carnetizando a los campesinos en departamentos como Guaviare, Meta y Caquetá, de esta manera controlan por dónde se mueven, si pagan extorsiones y hasta por quién vota. Se trata de una alerta muy grande, pues hace una semana se conoció por redes una audio que desató las alerta y que decía: “Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros”. Al inicio fue identificado como alias Rogelio Benavides, disidente de las Farc, específicamente del grupo liderado por alias Calarcá, actualmente prófugo de la Justicia. Dos días después de que el país escuchara aquella declaracion, el Ministerio de Justicia aseguró que no era el disidente sino que se trataba de alias Sergio, un extorsionista recluido en la cárcel de Picaleña, Tolima. La aclaración resultó polémica, no sólo por un choque de versiones sino porque, fuera quien fuera, la grabación constituye una alerta de seguridad en medio de elecciones.

Hay que remontarse al principio: el audio fue revelado por Noticias RCN el 13 de mayo. En él no solo se escucha al criminal (sea quien sea) hablando del candidato del Pacto Histórico, sino que se escucha como, a sangre fría, presiona a sus compañeros de grupo para cobrar la carnetización, una modalidad de extorsión que consiste en cobrarle a los campesinos entre $100.000 y $250.000 por un carnet que “certifica” que son dueños de sus terrenos. En una rueda de prensa ocurrida en el Meta el pasado domingo, y donde altos mandos militares denunciaron el hecho, el general Erik Rodrgíguez, jefe de estado mayor de operaciones del comando general de las fuerzas militares, dijo: “Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”. Allí, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, denunció que la carnetización se usa como una presión ilícita de carácter electoral, y agregó que estas presiones criminales ya llevan varios meses.

Presuntas incongruencias

Pese a las explicaciones oficiales, las dudas persisten en torno a la grabación y la explicación del Ministerio de Defensa. El periodista Melquisedec Torres, columnista de EL COLOMBIANO, dio a conocer en su cuenta de X que las grabaciones originales, que primero reveló Noticias RCN, no serían desde una cárcel. En el mensaje comparte el pantallazo en video de un grupo donde fueron difundidos los audios, tal como se escucha en el trino. “Atención. Estas son las dos grabaciones, originales y completas, de un comandante de las FARC en el Huila, amenazando a campesinos y diciendo “ojalá gane el compañero Cepeda”. NO son grabaciones desde una cárcel”, dijo el reportero. Y es que, el comunicador aseguró que los audios “les han llegado a diversos líderes campesinos de juntas comunales (...) no es una voz de una cárcel donde se hable de extorsiones o estén pidiendo dinero”, añadió, explicando que incluso la información difundida por RCN ya había sido respaldada por fuentes de inteligencia. Le puede interesar: Los 37 municipios de Antioquia que están en gran riesgo para estas elecciones. De hecho, aquellas fuentes aseguraron que los delincuentes: “Estarían impartiendo instrucciones desde el sector conocido como Puerto Cachicamo, donde estarían adelantando actividades de control sobre los movimientos y medios empleados por los diferentes corredores de movilidad para el desarrollo de sus actividades ilícitas”.

No es un hecho aislado

La polémica y versiones acerca del audio no es la única que vincula a grupos armados con supuestos planes para presionar por votar por el candidato del Pacto Histórico. Las candidatas Paloma Valencia y Claudia López ya habían advertido sobre amenazas a la seguridad en varios municipios de Colombia. En la última semana, por medio de sus redes sociales, López aseguró que conocía las presiones que estarían ejerciendo varios grupos armados por, presuntamente, votar por cierto candidato presidencial. “Plomo por un lado, clientelismo por otro, falta de debate y además ni siquiera hay reglas para acceder a financiación pública”, agregó, sin señalar a nadie en específico. Sin embargo, durante el debate presidencial de EL COLOMBIANO, la candidata ya había hecho la misma denuncia, pero con nombre propio: “están presionando en los territorios para votar por Cepeda”. En esa misma línea, Valencia denunció, en medio de otro debate presidencial, que le llegaron denuncias ciudadanas del Valle del Cauca en las que varios aseguraron que les dijeron: “El lunes venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, pues vamos a ver qué pasa”. De hecho, desde el Valle del Cauca, el diputado del Centro Democrático de aquel departamento, Rafael Rodríguez, aseguró que grupos armados les están prohibiendo hacer campaña por la candidata del partido, es decir, por Valencia. Aquella denuncia fue realizada el 5 de mayo de 2026, también a través de su perfil personal en redes. Allí, Rodríguez explicó en un video que las situaciones más delicadas se estarían presentando en municipios como Dagua y Jamundí, donde, según denunció, existirían más casos de constreñimiento electoral que estarían afectando el desarrollo normal de las actividades políticas de cara a los comicios del próximo 31 de mayo. Las denuncias de la candidata del Centro Democrático y del diputado fueron respaldadas por el líder del partido: Álvaro Uribe Vélez. A través de su cuenta personal de X, el exsenador y expresidente de Colombia afirmó haber recibido reportes desde municipios del norte y sur del Cauca, donde hombres armados estarían interfiriendo directamente en el proceso electoral y condicionando el voto de campesinos. “El ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, señaló el exmandatario. Según la denuncia, las presiones también involucrarían a las estructuras de Mordisco. Los señalamientos se concentran especialmente en áreas rurales de Santander de Quilichao, en veredas como Vilachí, La Chapa, Tres Quebradas y el corregimiento de Tequilichá. A pesar de la gravedad de la denuncia, los miembros de la colectividad aún no han aportado pruebas a las autoridades ni han abierto un proceso judicial.

¿Qué dice Cepeda?