Van 40 días de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí y solo trasladaron a un cabecilla

“Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”. Con esta frase, el presidente Gustavo Petro había anunciado el pasado 13 de abril que se trasladaban a los voceros de las bandas criminales del Valle de Aburrá que participaron de la parranda vallenata cinco días antes en la cárcel La Paz, de Itagüí. Después de 40 días de estos festejos, solo se ha dado un traslado y las medidas contra los cabecillas han sido muy pocas. ¿La llamada paz urbana los protege?
De los 17 traslados que se debían efectuar a penitenciarías del país, solo una se materializó y sería la de Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, uno de los cabecillas de la banda La Agonía, de la comuna 13 (San Javier). Fue llevado el pasado 9 de mayo a la Cárcel de Palogordo, en Girón, Santander.