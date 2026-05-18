Claudia López: así se forjó la mujer frentera que quiere ser Presidenta

En el apartamento de Claudia López y Angélica Lozano —en pareja desde 2012, casadas el 16 de diciembre de 2019—, se distinguen los espacios de cada una: “Todo brilla, es evidente cuál es el escritorio de ella, porque el mío es un desorden”, dice la senadora a EL COLOMBIANO. Contesta la llamada con afán, pero logra describir con precisión a la mujer con la que comparte la vida. Habla de cómo Claudia busca compensar el ajetreo de la vida pública —y de una campaña presidencial— con rutinas que le permiten desconectarse. “Claudia es muy ñoña, devora libros. Compró como cuarenta en la Feria del libro. Le gustan los de historia, ensayo, ciencia política o análisis. Sí lee novela es histórica, aunque no es mucho de literatura”, cuenta Lozano. La exalcaldesa de Bogotá se levanta temprano todos los días a hacer Chi Kung, una práctica china de meditación que aprendió en Costa Rica y que, según ha dicho en entrevistas, es “una manera de reflexión y conexión, más que un ejercicio”. Con esos hábitos, se pensaría que es una persona reservada, al menos por ratos. Para una entrevista que le hizo este diario hace unas semanas, saludó tranquila y ligeramente cabizbaja, pero minutos después, frente a la cámara, se transformó para buscar dominar el escenario con ese tono frentero que la ha caracterizado en su vida pública.

A Claudia la “lanzó” la vida

Claudia López se metió en el mundo de la política con el movimiento de jóvenes de la Séptima Papeleta, que derivó en la Constitución de 1991. Por eso y otras razones repudia la idea de Constituyente de Petro, dejando claro que al menos esa convicción de su juventud no ha cambiado. Luego fue directora administrativa para las Juntas de Acción Comunal en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa. Según Lozano, desde eso es muy ubicada y se grabó las dinámicas de los barrios y localidades de la capital. La senadora cuenta que, en principio, Claudia priorizaba otras cosas antes que los cargos de elección popular. Se fue a estudiar por fuera, estuvo en la academia. Desde 2004 denunció la parapolítica y recibió amenazas que la llevaron a exiliarse. Luego, en 2013, le diagnosticaron cáncer.

Claudia López empezó siendo activista en el movimiento de la Séptima Papeleta, que derivó en la Constitución de 1991.

Cuando se recuperó, tomó la decisión que cambió su vida: “Se dio cuenta de que desde pequeña le habían dicho que se lanzara a algo y lo venía postergando. Pero cuando vio que se podía morir en cualquier momento, por uno u otro motivo, se lanzó al Senado”, cuenta Lozano.

Allí estuvo cuatro años. En 2018 se lanzó como fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, apoyó a Gustavo Petro en segunda vuelta después de que él votó en blanco y luego se lanzó a la alcaldía de Bogotá. Pero en principio no quería. “Yo le pedaleaba, le decía ‘si tú decides, arrancamos’. Le monté la campaña sin que ella tuviera una decisión tomada”, narra Lozano en la llamada. Y complementa con otra anécdota: “Un líder político le dijo: ‘Los liderazgos evolucionan: le toca lanzarse a la alcaldía’. Yo asocio que, con esa misma idea, hoy Claudia busca la Presidencia”.

Los momentos más difíciles

Claudia fue la primera mujer lesbiana en llegar a la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país. Lozano cuenta que fue un tema de “mucho orgullo y responsabilidad” que ayudó a muchos a comprender y respetar a las personas de sexualidad diversa. “Ayuda a que la gente comprenda y respete en su propio entorno. La gente piensa ‘si hay gente como ustedes, yo puedo respetar y entender a mi hijo o hija’”, dice Lozano. Pero no todo fueron esos mensajes positivos. Durante su alcaldía, Claudia enfrentó uno de los momentos más difíciles, que recordó la semana pasada ante Blu Radio. “Después de muchos ensayos, Angélica quedó embarazada y fue un momento muy feliz”, relató, hablando de un proceso de fecundación in vitro que intentó Lozano. Conozca: Las denuncias de Claudia López y Mauricio Lizcano por falta de acceso a anticipos para sus campañas En ese momento, enero de 2021, pidió cinco días de vacaciones para acompañar a su pareja y celebrar la noticia. Pero la decisión coincidió con uno de los momentos más críticos de la pandemia por Covid-19 en Bogotá y desató una fuerte ola de cuestionamientos por parte de políticos y medios de comunicación. La presión fue, según Claudia, devastadora: “Fue tal el escándalo y tal la presión, que Angélica terminó perdiendo el bebé”, dijo durante la entrevista. Por su parte, Lozano contó en la llamada que, sin duda, ha sido “el momento más duro en 14 años. Fue brutal”.

Inició una relación con Angélica Lozano, con quien se casó en 2019. Se han acompañado en las mejores y las peores.