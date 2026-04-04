Camilo Vera, finalista en Copa Mundo de gimnasia en El Cairo, Egipto

Colombia no solo se ilusiona con Ángel Barajas para lograr nuevas medallas en el circuito de Copas Mundo de gimnasia artística en 2026, sino también con Camilo Vera, quien este viernes, en la parada que se celebra en El Cairo, Egipto, se clasificó a la final de la prueba de suelo, que tendrá lugar este domingo.

El cucuteño Vera, de 19 años de edad, quien no estuvo en la reciente gira del elenco tricolor en las válidas de Bakú (Azerbaiyán) y Antalya (Turquía) por temas de disciplina como lo confesó el orientador nacional Jairo Ruiz, evidencia con grandes resultados que tiene el talento para dejar huella ante la élite de este deporte.

Esta vez fue segundo con un puntaje de 14.133, superado solo por el ruso Arsenii Dukhno (14.533). Su compatriota Daniel Marinov fue tercero (14.000).

Camilo también se consolida como otra de las figuras prometedoras de la gimnasia artístico. Cabe recordar que en noviembre de 2025 obtuvo medallas de oro en barras paralelas y barra fija durante el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística realizado en Manila, Filipinas. Además, en su categoría, ya fue campeón suramericano, bolivariano y panamericano.

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De otro lado, en el certamen en El Cairo, Barajas fue 20° en arzones y Jorman Álvarez 12° en anillas.

Barajas suma cinco preseas en las Copas Mundo de este año. En Cottbus (Alemania), el joven de 19 años fue segundo en la barra fija; en Bakú (Azerbaiyán) lideró las barras paralelas y fue tercero en la barra fija, mientras que en Antalya logró dos platas en paralelas y fija.

Este sábado, en suelo egipcio, también se disputan las clasificaciones en salto, paralelas y fija.