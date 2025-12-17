Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan caminos: el fin de una era dorada y el inicio de la conquista por el Abierto de Australia

La mañana del 17 de diciembre trajo una noticia que sacudió al circuito ATP y al tenis mundial. Sin muchas razones, pero con una carga emocional evidente, Carlos Alcaraz hizo pública su ruptura con su entrenador Juan Carlos Ferrero, quien lo acompañó desde inicios de su carrera y con quien alcanzó los más grandes títulos del tenis mundial.
La decisión llega como un baldado de agua fría, justo cuando el calendario comienza a señalar los grandes objetivos del 2026. Sin embargo, ya hay un relevo listo para asumir el que podría ser el objetivo más grande del murciano: conseguir por primera vez el Abierto de Australia. Le contamos cómo fue la despedida entre Alcaraz y Ferrero, y quién asumirá el reto de entrenar al mejor del mundo.