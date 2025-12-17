x

Denuncian retención de siete horas de un equipo del canal Chilevisión en la frontera colombo-venezolana

El periodista Roberto Cox explicó que se desplazaba junto a su equipo de prensa cuando fueron abordados por organismos de inteligencia venezolanos.

  • El periodista chileno Roberto Cox y su equipo de prensa fueron retenidos por siete horas en la frontera colombo-venezolana. FOTO: Captura de video y Colprensa
Agencia AFP
hace 2 horas
La llegada de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile ha generado el rechazo del régimen venezolano de Nicolás Maduro, quien lo amenazó con tomar medidas drásticas “si toca a un venezolano” en territorio chileno.

Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”, dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión.

Lea también: Kast, presidente electo de Chile, propone un corredor humanitario para devolver migrantes a sus países

Esto ocurre en paralelo con la propuesta de un corredor humanitario para devolver a los migrantes a sus países de origen, una iniciativa que Kast anunció durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, tras reunirse con el presidente argentino, Javier Milei. “Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”, afirmó Kast.

Denuncia de retención de periodistas

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció a través de su cuenta en X que un equipo de prensa de Chilevisión fue retenido el 11 de diciembre durante al menos siete horas en la frontera colombo-venezolana. En la publicación señalaron que los responsables de esta retención fueron los organismos de inteligencia venezolanos.

Lea también: Kast, presidente electo de Chile, le respondió a Maduro advertencia sobre migrantes venezolanos: “Es un narcodictador”

El equipo estaba integrado por el periodista Roberto Cox, un camarógrafo y dos encargados de seguridad, a quienes presuntamente les confiscaron los teléfonos celulares, les exigieron las claves de acceso y revisaron sus conversaciones de WhatsApp, además de borrar fotografías y otros archivos almacenados en la galería de los dispositivos.

“Un equipo de Chilevisión fue retenido durante siete horas por organismos de inteligencia venezolanos el 11 de diciembre en la frontera colombo-venezolana. El SNTP conversó con el periodista Roberto Cox, quien relató que fueron trasladados a un cuartel y permanecieron incomunicados”, se lee en la publicación.

Ante esta situación, el SNTP expresó su preocupación e hizo un llamado a garantizar la seguridad y la libertad de prensa en zonas donde se ha evidenciado hostigamiento a periodistas, especialmente en territorios fronterizos y de alta vigilancia.

Siga leyendo: Petro tilda de “dictador” a Maduro, pero rechaza acusaciones de narcotráfico de EE. UU., ¿defensa a medias?

Con información de AFP*

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre José Antonio Kast?
Maduro advirtió que tomaría “medidas drásticas si toca a un venezolano” en Chile.
¿Cuál es la propuesta de Kast sobre migrantes?
Un corredor humanitario para devolver a los migrantes venezolanos a sus países de origen, en coordinación con otros gobiernos latinoamericanos.
¿Qué pasó con los periodistas de Chilevisión?
Fueron retenidos durante siete horas por organismos de inteligencia venezolanos, quienes revisaron sus teléfonos y archivos.
