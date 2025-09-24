¡Qué orgullo! A Daniel Serrano le dijeron que no podía volver a nadar y hoy es oro mundial en paranatación

Un mal comienzo no es necesariamente un mal final, y quién más indicado para afirmarlo que Daniel Serrano, nuevamente campeón en el Mundial de Paranatación en Singapur, en la prueba de los 100 metros pecho SB7.
Con esta nueva presea, Daniel acumula su decimotercer oro en 6 participaciones en Mundiales de Paranatación, y aunque acostumbrado ya a los podios, este oro supo distinto, supo a revancha y a superación después de un inicio de año duro que casi lo deja por fuera de las piscinas. Esta es la historia de un campeón mundial que no aceptó un “no” como respuesta y consiguió la revancha luego de meses de recuperación.