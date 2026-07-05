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Video | ¡Como héroes! Así recibieron a la Selección de Cabo Verde en su país tras el Mundial

La gran sorpresa de la Copa del Mundo 2026, Cabo Verde, arribó a su país tras su histórica actuación en la máxima cita orbital. Las imágenes le dan la vuelta al mundo

  • Praia, capital de Cabo Verde, se tiño de azul para celebrar a sus héroes. FOTO: Captura
    Praia, capital de Cabo Verde, se tiño de azul para celebrar a sus héroes. FOTO: Captura
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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De la mano de su arquero y líder, Vozinha, la selección de Cabo Verde llegó a su país, donde fueron esperados en el aeropuerto por miles de caboverdianos que, con banderas, camisetas del seleccionado, alegría y mucha emoción, les dejaron claro a los Tiburones Azules lo orgullosos que se sienten por la gran presentación en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

Praia se tiñó de azul para hacerle reverencia a los futbolistas que llegaron al Mundial de este año con la fe puesta en no ser goleados por España y Uruguay, y terminaron convirtiéndose en leyendas tras igualar con estas dos selecciones, Arabia y Argentina, este último los eliminó en tiempo extra; sin embargo, el partido en los 90 minutos terminó igualado.

“Gracias al pueblo de Cabo Verde y a todos los que nos apoyaron por donde pasamos. Recibimos tanto cariño, y fue un privilegio representar a mi país, mis raíces y mi familia”, escribió en una carta recientemente el guardameta Vozinha.

Este equipo, que está lleno de historias increíbles, como la contratación por LinkedIn de Pico López o el liderazgo y la lucha incansable de Bubista contra quienes no querían el fútbol, es algo que va más allá del rectángulo verde, es amor por el deporte, por el país y por la búsqueda constante de gloria para un pueblo que tiene más caboverdianos en el extranjero que en sus propias tierras.

Tras este buen desempeño en el torneo más importante del balompié, todo invita a ilusionarse con una buena Copa Africana de Naciones, por qué no soñar con un título para esta nación que ya demostró amor por el fútbol y jugadores capaces de hacer las cosas bien bajo el mando de Bubista, un hombre que luchó incansablemente por Cabo Verde.

Lea también: La historia de los balones del Mundial desde 1930 hasta el Trionda de 2026: del cosido a mano al chip con IA

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