Colombia ya está en Canadá y así prepara el duelo decisivo ante Suiza

Después de convertir cada estadio en territorio colombiano durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final, la Selección afronta un nuevo desafío en Vancouver, donde este martes, a las 3:00 p.m., buscará el boleto a los cuartos de final del Mundial frente a Suiza.
La delegación arribó el sábado en la tarde a territorio canadiense y este domingo realizó su primera práctica en el Killarney Park, en una sesión completamente a puerta cerrada, en la que Néstor Lorenzo comenzó a ultimar los detalles tácticos para enfrentar a un rival que exigirá la mejor versión de la Tricolor.
Sin embargo, esta vez el ambiente alrededor del equipo será diferente. Colombia seguirá contando con miles de aficionados en las tribunas, pero no tendrá el respaldo completo de uno de los factores que ha fortalecido al grupo durante todo el torneo: la presencia permanente de las familias de los jugadores.