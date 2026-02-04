Christian González lidera cuota latina en fiesta del Super Bowl; quiénes son los demás

En la cuenta atrás de su inédita participación en el Super Bowl, Christian González y Andy Borregales expresaron la noche del pasado lunes su ilusión de representar no solo sus raíces colombiana y venezolana sino a toda América Latina en la gran cita del deporte estadounidense.
El próximo domingo la región no vibrará solo con la actuación de Bad Bunny en el entretiempo de la final de la NFL, también estará más presente que nunca sobre el emparrillado.
Los jóvenes González y Borregales han tenido roles importantes en la resurrección de los emblemáticos New England Patriots, la gran dinastía de este siglo en la liga de football americano (NFL).
En Santa Clara (California), los Patriotas pugnarán el domingo ante los Seattle Seahawks por su primer título desde la marcha del legendario Tom Brady.
En el renacimiento de los Patriots, una franquicia que llevaba tres años fuera de playoffs, tuvo un rol clave otra figura de origen latino, Christian González.
El esquinero, de 23 años, nació en Carrollton (Texas) de padre colombiano y madre texana, parte de una familia de deportistas.