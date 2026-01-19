Christian González, el colombiano que está a un paso de disputar el Super Bowl

Bajo una cortina de nieve y en una noche que ya hace parte de la memoria reciente de la NFL, New England Patriots dio un golpe de autoridad en el Gillette Stadium. El equipo de Christian González, el colombiano que días atrás había superado una conmoción cerebral, se impuso 28-16 a los Houston Texans, una de las defensas más temibles de la liga, y selló su clasificación a la final de la Conferencia Americana, donde se medirá ante los Denver Broncos por un cupo en el Super Bowl.
No fue una victoria más. Fue un triunfo construido desde la defensa, el sello histórico de los Patriots, y allí volvió a aparecer el nombre de Christian González como uno de los pilares silenciosos, pero determinantes, del esquema. Su regreso a las canchas, luego de la lesión sufrida frente a los Chargers que puso en duda su presencia en los playoffs, terminó siendo una de las grandes noticias de la noche. No solo estuvo disponible, sino que respondió con solvencia en el escenario de mayor presión.
Una temporada que confirma su consolidación
En lo individual, la campaña de González ratifica su crecimiento sostenido dentro de una de las franquicias más exigentes y emblemáticas de la NFL. Durante la fase regular acumuló 69 tackleadas y 10 pases defendidos, cifras que respaldan su impacto constante en la secundaria defensiva. Más allá de los números, su lectura de juego, velocidad y capacidad para neutralizar a los receptores rivales lo han convertido en una pieza fija del sistema defensivo.
Su actuación ante los Texans tomó un valor especial no solo por el rival, sino por el contexto: volver tras una conmoción cerebral, en un partido de eliminación directa y bajo condiciones climáticas extremas, es una prueba de carácter que pocos superan con éxito. González lo hizo, y con ello reafirmó su lugar entre los referentes defensivos de los Patriots.