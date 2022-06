Juan Eugenio Valencia, quien entrenó a Andrea Madrid por cerca de 5 años, expresa que la disciplina ha sido una de las mayores fortalezas de la deportista para salir adelante. “Nunca se rinde, lo que se propone lo logra, siempre ha tenido claro sus objetivos. No olvido que cuando inició a entrenar conmigo le daba susto ponerse clocles, así que pedaleaba con tenis. Es demasiado motivada, más de lo normal, lo cual es muy importante a nivel deportivo. Me alegra mucho la clasificación al Mundial de Hawái. No solo tiene buen presente, sino que ilusiona con un gran futuro en el triatlón”, aseguró Valencia, quien también competirá en el Mundial en Kona, así como su esposa Ana María Naranjo, Sebastián Agudelo, Álvaro Vélez y Jeisson Méndez.