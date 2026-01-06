EE. UU. y Venezuela actualizan listado de muertes en captura de Maduro

Estados Unidos mató a al menos 55 militares cubanos y venezolanos durante los ataques que llevaron a la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro en Caracas, según cifras de ambos países actualizadas el martes.

Venezuela ha mantenido hermetismo sobre el saldo de víctimas en la operación ordenada por Donald Trump, y no hay hasta ahora un balance oficial venezolano completo.

La Habana publicó el martes una lista con los nombres de los 32 militares cubanos que murieron en Caracas.

Un día antes, el Ejército venezolano publicó esquelas fúnebres de 23 uniformados caídos, aunque se presume que el saldo es mayor.

Se desconoce asimismo el saldo de civiles fallecidos. La AFP confirmó la muerte de una mujer de 80 años en los bombardeos. Una red que agrupa médicos en Venezuela estima un saldo total de 70 muertos y 90 heridos.

Maduro fue detenido junto a su esposa Cilia Flores el sábado para responder ante la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y otros cargos.

Delcy Rodríguez asumió el poder en su lugar de forma interina. Era su vicepresidenta y primera en la línea de sucesión.

Fue investida ante el Parlamento el lunes, casi en el mismo momento en que Maduro se declaró “no culpable” ante un juez de Nueva York.

Rodríguez gobierna bajo enorme presión para cumplir las demandas energéticas de Estados Unidos y reacomodar el chavismo sin Maduro.

“El objetivo principal es ganar tiempo para consolidar el reacomodo y aprovechar que las demandas y condiciones de Washington están centradas en el tema petrolero, lo que también llevará cierto tiempo concretar”, dijo el analista político Mariano de Alba.

El chavismo realizó este martes una “marcha de mujeres” para pedir la liberación de Maduro y Flores. Ha convocado manifestaciones a diario desde el sábado.

Cientos de militantes participaron en las protestas. El ministro del Interior, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, caminó con la multitud por una importante avenida de Caracas.

“Quienes hoy se ríen de su propia desgracia, quienes dicen que se llevaron a Nicolás y que va a caer la revolución, no conocen a este pueblo”, dijo Cabello desde una tarima antes de comenzar a marchar.

Cabello permanece en su puesto en el nuevo gobierno, al igual que Vladimir Padrino, ministro de Defensa.

“Delcy debería dormir con un ojo abierto ahora mismo”, dijo a la AFP el exdiplomático estadounidense Brian Naranjo, quien fue el número dos de la embajada de su país en Venezuela entre 2014 y 2018 antes de ser expulsado por Maduro.

“Detrás de ella hay dos hombres que estarían más que felices de cortarle la garganta y tomar el control”, añadió en referencia a Cabello y Padrino.

De Alba estimó no obstante que “a pesar de las diferencias internas, el chavismo tiene bien internalizado que solo en una aparente cohesión tiene posibilidad de perpetuarse en el poder”.

La ONU expresó su preocupación por la operación ordenada por el presidente Donald Trump y advirtió que “socavó un principio fundamental del derecho internacional”.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió un “juicio justo” a Maduro, mientras el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tachó de “ilegal” la operación estadounidense.

Maduro denunció ser un “prisionero de guerra” al declararse no culpable. “Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, afirmó en la audiencia, antes de ser interrumpido por el juez.

Trump ya advirtió que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”.

Rodríguez envió una primera carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto.

Un general retirado que ocupó altos cargos en la Fuerza Armada consideró que Rodríguez abrirá las puertas del país a petroleras y mineras estadounidenses. No descarta una reanudación de relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

Y, en paralelo, “de manera accesoria”, impulsará “una agenda política electoral”, que incluya la liberación de políticos presos.

“La represión seguirá siendo un elemento central para garantizar la continuación del chavismo, aunque también podríamos ver algunas liberaciones parciales para tratar una descompresión y abrir nuevos canales de negociación”, estimó De Alba.

Catorce periodistas, casi todos de medios internacionales, fueron detenidos en Caracas durante la jornada de instalación del Parlamento, denunció el martes el sindicato de la prensa. Otros dos periodistas fueron detenidos en la frontera con Colombia. Todos fueron liberados, según el gremio, que informò asimismo de un periodista deportado.

La represión política no puede ser tolerada en Venezuela, declaró este martes el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos.

En el horizonte está igualmente el elemento electoral. La oposición desconoció la reelección de Maduro en 2024 y exige que su candidato Edmundo González Urrutia asuma el poder junto a María Corina Machado.

“En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda”, dijo a la cadena Fox News la líder opositora, que aseguró que volverá a su país tras salir de la clandestinidad para viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

Pero Trump aseguró que Machado “no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país” para gobernar.

La presidencia interina de Rodríguez tiene una duración máxima 180 días, tras lo cual tendrá que llamar a elecciones.