La alegría de clasificar luego de siete años a un Campeonato Mundial de bicicrós tiene en un corre corre a la antioqueña Valentina Muñoz. Y no precisamente sobre la bicicleta.

Aún, como a muchos de los 31 pilotos antioqueños que estarán en el certamen que se celebrará entre este 5 y 13 de agosto en Glasgow, Reino Unido, a la piloto le hace falta recaudar el dinero necesario (unos 12 millones de pesos) para viajar sin tantas afugias a suelo inglés, donde actuará por tercera vez en un evento de esta índole. Para lograrlo viene haciendo rifas y bingos para que a sus padres, Diana Vanegas, empresaria, y Andrés Muñoz, publicista, no les quede tan duro ayudarle a cumplir el sueño de volver a competir ante los mejores de dicha modalidad, aún más después de superar varios obstáculos.

“Todos esos apoyos llegan como bendiciones, y te impulsan a entrenar con mayor entusiasmo, pues se valora todo el esfuerzo que venimos haciendo”.

Superando obstáculos

Y saber que hace cinco años Valentina Muñoz corrió el riesgo de abandonar definitivamente el deporte de alta competencia. Había sido séptima, en la categoría 14 años, en el Mundial realizado en Medellín en 2016, y quinta en la cita que tuvo lugar en Estados Unidos en 2017.

Sin embargo, en 2018 estuvo prácticamente por fuera de las pistas tras romperse el ligamento cruzado anterior, fracturarse el menisco, así como la tibia del pie izquierdo. “Fueron lesiones bravas, que me hicieron pasar por momentos difíciles, pero jamás pensé en el retiro. Solo se me pasaba por la mente si iba a volver a ser competitiva como antes, pero gracias a Dios me recuperé y ahora siento que soy mi mejor versión. La disciplina y la paciencia han valido la pena”.