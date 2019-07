El reto de sostener la Vuelta a Colombia

Este año la Vuelta no contó con transmisión de televisión, lo que significó un golpe para los patrocinadores. El director de la carrera explicó que la ausencia de la emisión se debió a la terminación del contrato con RCN: “Siempre exigimos que la transmisión sea por la señal abierta y no la garantizaron, así como el año pasado que se hizo por HD. Este año nos acercamos a Señal Colombia pero no se concretó por temas logísticos de ellos”.