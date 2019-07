Emotivo mensaje de Nairo Quintana para los colombianos y sus seguidores

?? @NairoQuinCo claims a solo win. ????

⚪?? Romain Bardet chases the polka dot jersey.????

?? @Eganbernal on top position. ????

?? Julian Alaphilippe struggles, but is still in Yellow! ????



?? Tune in for Stage 18 of the #TDF2019 summarized in 1'. Enjoy! pic.twitter.com/ALtDIiENaQ