El robot que dobla la ropa, otro que es compañía para mascotas, la IA en el hogar y más novedades del CES 2026

El nuevo año comenzó con la primera feria del sector tecnológico, el congreso de tecnología de consumo CES de Las Vegas (Estados Unidos) que, del 6 al 9 de enero, pondrá el foco en tecnologías de vanguardia y las tendencias globales de innovación, y en el que la inteligencia artificial (IA) y la robótica tendrán protagonismo y se actualizarán las principales marcas de electrodomésticos.
Más de 450 empresas,empresas emergentes y compañías de la Lista Fortune 500 participarán en este evento organizado por la Consumer Technology Association (CTA), que darán a conocer las últimas innovaciones sobre IA, robótica, salud digital, movilidad, empresa, energía, entretenimiento inmersivo y accesibilidad.
En esta feria estarán presentes, y compartirán sus novedades, empresas como Roborock, Motorola, Razer, Acer, Hisense, Anker Innovations, Sony, Dell, Alienware, LG, Samsung y HP; al tiempo que otros aprovecharán su paso por CES para celebrar, además, una conferencia o evento de presentación.
Aquí les presentamos las novedades de lo que se ha visto en este primer día.