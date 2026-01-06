¿No fue solo por petróleo? Lo que habría detrás de la ofensiva de EE. UU. en Venezuela

Tras el impacto global que generaron los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, los cuales dieron con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado sábado 3 de enero, una lectura distinta sobre las razones que están detrás de la decisión de Donald Trump de realizar su ofensiva. Esta se aleja de la narrativa tradicional, que apunta al interés por los más de 300.000 millones de barriles de petróleo que tiene el territorio venezolano, o al narcotráfico, como detonantes del conflicto.
Carolina Restrepo Cañavera, abogada de la Universidad Javeriana, con formación en Business Management and Negotiation en Harvard, experiencia en temas tributarios y análisis estratégico, señaló a través de su cuenta de X, que presuntamente “la operación no respondería al crudo, sino a un escenario geoestratégico más amplio”, marcado por la convergencia de China, Irán y Rusia en territorio venezolano.
Según explicó, su análisis no parte de una “conjetura aislada”, sino de hechos que, afirma, han sido documentados por distintos medios internacionales y reportes de seguridad.