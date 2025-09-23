Clásico RCN: José Urián se consagra en la alta montaña tras un mano a mano de película con Óscar Sevilla

El joven venció al veterano, un premio que le sirvió además para convertirse en líder del Clásico RCN, la segunda carrera de importancia de Colombia. Lea aquí: Wilmar Paredes ganó en Puerto Salgar y logró su segunda victoria en el Clásico RCN-2025 Su nombre es José Misael Urián, corredor que nació hace 22 años en Soracá, Boyacá, y que batalló hasta los metros finales con el español Óscar Sevilla, que el 29 de septiembre cumplirá 49 de edad, para imponerse en la cuarta etapa del denominado Duelo de Titanes, la primera de alta montaña, que tuvo un recorrido de 142.1 kilómetros entre La Dorada y Facatativá. Urián, del Team Sistecrédito y dirigido por Gabriel Jaime Vélez, cruzó la meta en el primer lugar con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 26 segundos.

Sevilla, del Team Medellín, y quien suma cuatro títulos en la carrera, se privó de lograr su triunfo de etapa número 13 en el historial de la prueba; sin embargo, su nivel y rendimiento son para admirar. “Estoy contento, y hubiese sido bonito ganar, pero me encontré con un corredor muy fuerte como Urián, que mostró actitud, ganas, tuvimos un gran mano a mano, pero me quedo tranquilo con la actuación”, comentó Sevilla.

En la jornada, en la que se debió superar el Alto de La Tribuna, de fuera de categoría y ubicado a 2.600 metros sobre el nivel, fue tercero el antioqueño Sebastián Castaño (Sistecrédito), a 12 segundos. A esa misma diferencia arribaron los hombres que lucharán por el título, Rodrigo Contreras, Diego Camargo (Team Medellín), Wilson Peña (Sistecrédito) y Róbinson López (GW Shimano). Le puede interesar: 100 años después de creados, los Mundiales de ciclismo se realizan en África, ¿por qué se eligió esta sede? El Team Sistecrédito, que ganó el Clásico RCN en 2024 con Kevin David Castillo, ahora en el World Tour con el Movistar, comanda ahora la general con tres hombres. Primero es Urián, quien relevó del primer lugar a Alejandro Osorio (Orgullo Paisa). En la segunda plaza, a 9 segundos, se encuentra Sebastián Castaño, y en el tercero, a 16, Wilson Peña.

¿Cuántos kilómetros tendrá la quinta del Clásico RCN?