x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

Ventas, salud, call center y servicio al cliente concentran miles de vacantes con contrato indefinido.

  • El contrato indefinido ofrece estabilidad y beneficios completos para trabajadores en diferentes sectores. FOTO: GETTY
    El contrato indefinido ofrece estabilidad y beneficios completos para trabajadores en diferentes sectores. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
23 de septiembre de 2025
bookmark

Para aquellos que priorizan la estabilidad laboral, esta es una oportunidad inmejorable, pues en Bogotá y Medellín hay más de 18.000 vacantes disponibles con contrato indefinido, de acuerdo con la plataforma Magneto Empleos.

Los sectores con mayor número de oportunidades son Ventas, Servicio al cliente, Salud y medicina, y Call center, telemercadeo y BPO, aunque también hay cupos en áreas como administración, tecnología y logística.

Le puede interesar: Más de 55.000 ofertas laborales bajo contrato por obra o labor: estos son los sectores que más buscan talento

¿Qué es un contrato indefinido y por qué es atractivo para los trabajadores?

Un contrato indefinido es un tipo de vínculo laboral que no tiene fecha de finalización establecida. Esto significa que la relación entre empleado y empleador continúa mientras ambas partes lo deseen y cumplan con las obligaciones pactadas.

Ventajas del contrato indefinido:

- Estabilidad laboral: mayor seguridad frente a contratos temporales.

- Prestaciones completas: incluye cesantías, primas, vacaciones y seguridad social.

- Posibilidades de crecimiento: más oportunidades de ascenso y desarrollo profesional.

Desventajas a considerar:

- Menor flexibilidad: el proceso para terminar el contrato puede ser más formal y requiere indemnizaciones.

- Altas expectativas de desempeño: algunas empresas exigen resultados más sólidos al ofrecer estabilidad.

Lea más: Nuevas ofertas de empleo en Bogotá: hay cerca de 20.000 oportunidades sin experiencia laboral; paso a paso para aplicar

Ofertas laborales con contrato indefinido

Conoce las ofertas de empleo

Asistente contable - Bogotá

Salario a convenir.

Requisitos:

- Profesionales en Contaduría Pública.

- Experiencia mínima de 1 año como asistente, conocimiento en servicios de tercerización gestion de cronogramas y cumplimiento con clientes.

- Personas con una calidad humana extraordinaria, dinámicos, serviciales y carismáticos.

Responsabilidades:

- Realizar procesos de auditoría, impuestos, servicios legales y consultorías tanto en sector público como sector privado.

Aplique aquí.

Especialista comercial - Bogotá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Ejecutar y apoyar la gestión comercial y de cuentas.

- Identificar oportunidades para activaciones de marca y estrategias BTL.

- Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.

- Garantizar una experiencia integral y satisfactoria en cada proyecto.

- Coordinar con proveedores para asegurar la calidad de las activaciones.

Requerimientos:

- Título profesional en Publicidad Mercadeo Comunicación o áreas afines.

- Mínimo 5 años de experiencia en activaciones de marca BTL o industria del entretenimiento.

- Habilidades en comunicación asertiva y negociación.

- Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas.

- Experiencia en gestión de proyectos y enfoque estratégico.

Postúlese acá.

Agente de ventas call center portafolio académico - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000.

Responsabilidades:

- Atender llamadas entrantes de clientes interesados.

- Realizar llamadas de seguimiento para cierre de ventas.

- Brindar asesoría sobre programas académicos.

- Cumplir metas de ventas y estándares de calidad en atención.

Requisitos:

- Formación: bachiller, técnico o tecnólogo.

- Excelente comunicación, orientación al cliente y enfoque comercial y tener experiencia en ventas.

Envíe la hoja de vida.

Analista administrativo comercial - Medellín

Salario: $ 3.000.000.

Responsabilidades:

- Liquidar incentivos de las marcas.

- Gestionar políticas comerciales de diversas marcas.

- Tramitar con casas matriz para recuperación de incentivos.

- Revisar márgenes de diferentes negocios.

- Controlar y seguir la documentación para negocios corporativos.

Requerimientos:

- Título profesional en Administración de Empresas Negocios o afines.

- Mínimo 3 años de experiencia en cargos administrativos o comerciales.

- Dominio en liquidación de incentivos y manejo de políticas comerciales.

- Experiencia en trámites con casas matriz y recuperación de incentivos.

- Capacidad para revisar márgenes y controlar documentación.

Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a un empleo con contrato indefinido en Magneto Empleos?

Conoce las ofertas de empleo

Seguir estos pasos te ayudará a encontrar y postularte fácilmente a las vacantes disponibles:

1- Ingrese a www.magnetoempleos.com.

2- En el buscador, escribe “contrato indefinido Bogotá” o “contrato indefinido Medellín” o use el filtro de la parte izquierda del portal en el apartado “Tipo de contrato” y seleccione “contrato indefinido”.

3- Filtre los resultados por área de interés (ventas, salud, call center, etc.).

4- Revise los requisitos de la oferta que te interese.

5- Regístrese o inicia sesión en la plataforma y carga tu hoja de vida actualizada.

6- Haga clic en “Postularme” y sigue las instrucciones para completar tu aplicación.

Conozca también: Temporada alta en Colombia: empresas buscan personal con contratación inmediata

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida