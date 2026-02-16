Así les fue a los colombianos en la primera etapa de la Vuelta a Emiratos, ganada por Isaac del Toro

El entrenador colombiano de ciclismo Luis Fernando Saldarriaga decía meses atrás, ante la sorprendente evolución deportiva de Isaac del Toro, que era “un fuera de serie”. Y el pedalista mexicano lo ratificó este lunes en su debut competitivo en 2026. No solo en la alta montaña, también en los finales planos y al sprint, el corredor de 22 años hace la diferencia. Lea: Él es Juan Felipe Rodríguez, la nueva promesa del ciclismo de Colombia “Isaac es un fenómeno, tiene metas altas y se esfuerza por conseguirlas”, comentaba Saldarriaga. El mexicano se impuso este en la primera etapa de la Vuelta a Emiratos, cuyo recorrido fue reducido de los 144 km iniciales a 118 como consecuencia del viento que soplaba en la región de Abu Dabi.

Clasificación de los colombianos en la Vuelta a Emiratos hoy

Cuatro colombianos hacen presencia en esta competencia. Harold Tejada (Astana) cruzó en el puesto 21, Nairo Quintana (Movistar) finalizó 26°, Sergio Higuita (Astana), 39°, y Juan Sebastián Molano (UAE), compañero de Isaac, terminó 64°, todos con el mismo tiempo del vencedor. Fue un debut soñado para el mexicano, quien, como se recuerda, estuvo cerca de conquistar el Giro de Italia en 2025, en el que finalmente se ubicó segundo. Esta vez Del Toro venció en el embalaje al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi. Favorito para ganar la primera etapa, el italiano Jonathan Milan sufrió una fuerte caída en una rotonda a 1,5 km para la meta. Para sorpresa de muchos, el belga Remoo Evenepoel (Bora), cruzó 20°.

¿Qué sigue en la Vuelta a Emiratos? Horario de la etapa 2