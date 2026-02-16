Así les fue a los colombianos en la primera etapa de la Vuelta a Emiratos, ganada por Isaac del Toro

El entrenador colombiano de ciclismo Luis Fernando Saldarriaga decía meses atrás, ante la sorprendente evolución deportiva de Isaac del Toro, que era “un fuera de serie”. Y el pedalista mexicano lo ratificó este lunes en su debut competitivo en 2026.
No solo en la alta montaña, también en los finales planos y al sprint, el corredor de 22 años hace la diferencia.
“Isaac es un fenómeno, tiene metas altas y se esfuerza por conseguirlas”, comentaba Saldarriaga.
El mexicano se impuso este en la primera etapa de la Vuelta a Emiratos, cuyo recorrido fue reducido de los 144 km iniciales a 118 como consecuencia del viento que soplaba en la región de Abu Dabi.