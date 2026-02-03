¿Por qué Colombia es favorito ante Marruecos para su serie de Copa Davis desde este viernes?

Los integrantes de Colombia para la Copa Davis, que fueron seleccionados por el capitán Alejandro Falla, ya se encuentran en Marruecos preparando lo que será su enfrentamiento contra los anfitriones, por el Grupo Mundial I. Falla eligió en esta oportunidad a Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Miguel Tobón, Juan Sebastián Gómez y al doblista Nicolás Barrientos, quienes se medirán a los locales que son liderados por Reda Bennani, quien a sus 18 años se consolida como la primera raqueta de ese país ocupando el puesto 563° del ranking ATP en sencillos. El capitán Hicham Arazi también citó a Taha Baadi (576º) y Yassine Dlimi (621º), respectivamente en el ranking ATP.

Falla se mostró optimista ya que, según su percepción, “la serie se disputará sobre polvo de ladrillo, a nivel del mar, una elección favorable para el equipo”. Alejandro enfatizó que “más allá de que la mayoría de nuestros jugadores vienen compitiendo sobre cemento al inicio de este 2026, ir al polvo de ladrillo no nos dificulta. Y más aún al ser a nivel del mar. Siempre es más cómodo pasar de una cancha rápida a una lenta. Veremos la velocidad de la cancha, pero llegaremos con tiempo para adaptarnos sin mayores inconvenientes”. Será la primera vez que Colombia se mida a Marruecos con miras a ascender al Grupo Mundial II, y los elegidos por Falla llegan con confianza tras los buenos resultados logrados recientemente por jugadores como Nicolás Mejía, Adriá Soriano, quienes estarán acompañados por un joven de gran ascenso como Miguel Tobón, y el debutante Juan Sebastián Gómez.

Colombia, con mejor ranking ATP

Aunque los jugadores colombianos tiene mejor ubicación en el escalafón mundial de la ATP, comparados con sus rivales, el capitán Alejandro Falla no se confía, pero reconoce el buen momento de los cafeteros. “El favoritismo en estas series siempre es relativo. Tenemos mejor ranking que ellos, pero no garantiza nada (Marruecos no cuenta con ningún jugador dentro del Top 500 de la ATP). Las condiciones que ellos eligieron, en principio, no nos complicarían. Vamos con un equipo fuerte, con jugadores que llegan con confianza, y la serie hay que disfrutarla”, mencionó Falla. Así mismo, comentó que son partidos en los que seguramente se va a sufrir, pero confía en el grupo: “tienen mucha experiencia en la Davis, cada uno sabe qué rol cumplir y todos están motivados para afrontar la serie, más allá de que sea como visitantes”.

¿Qué pareja de dobles tendrá Colombia?