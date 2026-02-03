x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Por qué Colombia es favorito ante Marruecos para su serie de Copa Davis desde este viernes?

Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Miguel Tobón, Juan Sebastián Gómez y Nicolás Barrientos son los convocados por Alejandro Falla.

  • Nicolás Mejía lidera el grupo de tenistas que Colombia desplazó hasta Marruecos para la serie del Grupo Mundial I. FOTO CORTESÍA FEDECOLTENIS
    Nicolás Mejía lidera el grupo de tenistas que Colombia desplazó hasta Marruecos para la serie del Grupo Mundial I. FOTO CORTESÍA FEDECOLTENIS
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Los integrantes de Colombia para la Copa Davis, que fueron seleccionados por el capitán Alejandro Falla, ya se encuentran en Marruecos preparando lo que será su enfrentamiento contra los anfitriones, por el Grupo Mundial I.

Falla eligió en esta oportunidad a Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Miguel Tobón, Juan Sebastián Gómez y al doblista Nicolás Barrientos, quienes se medirán a los locales que son liderados por Reda Bennani, quien a sus 18 años se consolida como la primera raqueta de ese país ocupando el puesto 563° del ranking ATP en sencillos.

El capitán Hicham Arazi también citó a Taha Baadi (576º) y Yassine Dlimi (621º), respectivamente en el ranking ATP.

Falla se mostró optimista ya que, según su percepción, “la serie se disputará sobre polvo de ladrillo, a nivel del mar, una elección favorable para el equipo”.

Alejandro enfatizó que “más allá de que la mayoría de nuestros jugadores vienen compitiendo sobre cemento al inicio de este 2026, ir al polvo de ladrillo no nos dificulta. Y más aún al ser a nivel del mar. Siempre es más cómodo pasar de una cancha rápida a una lenta. Veremos la velocidad de la cancha, pero llegaremos con tiempo para adaptarnos sin mayores inconvenientes”.

Será la primera vez que Colombia se mida a Marruecos con miras a ascender al Grupo Mundial II, y los elegidos por Falla llegan con confianza tras los buenos resultados logrados recientemente por jugadores como Nicolás Mejía, Adriá Soriano, quienes estarán acompañados por un joven de gran ascenso como Miguel Tobón, y el debutante Juan Sebastián Gómez.

Colombia, con mejor ranking ATP

Aunque los jugadores colombianos tiene mejor ubicación en el escalafón mundial de la ATP, comparados con sus rivales, el capitán Alejandro Falla no se confía, pero reconoce el buen momento de los cafeteros.

“El favoritismo en estas series siempre es relativo. Tenemos mejor ranking que ellos, pero no garantiza nada (Marruecos no cuenta con ningún jugador dentro del Top 500 de la ATP). Las condiciones que ellos eligieron, en principio, no nos complicarían. Vamos con un equipo fuerte, con jugadores que llegan con confianza, y la serie hay que disfrutarla”, mencionó Falla.

Así mismo, comentó que son partidos en los que seguramente se va a sufrir, pero confía en el grupo: “tienen mucha experiencia en la Davis, cada uno sabe qué rol cumplir y todos están motivados para afrontar la serie, más allá de que sea como visitantes”.

¿Qué pareja de dobles tendrá Colombia?

Alejandro Falla analizó que el partido de dobles es muy importante. “Veremos cómo se desarrolla la semana con los entrenamientos, pero lo considero un posible punto de quiebre en la serie. Es fundamental que cualquiera de los jugadores esté preparado para competir en cualquier instancia”.

Sostuvo que “a veces alguien pensado para el single termina jugando dobles, y eso es lo que busco en el equipo: estar convencidos de que pueden rendir en cualquier rol”.

En la convocatoria el único especialista en dobles es Nicolás Barrientos, quien esperará a que el capitán defina su compañero en el tercer duelo de la serie.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida