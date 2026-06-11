Mariachis y cumbia: así recibió Guadalajara a la Selección Colombia con James Rodríguez cantando ‘El Rey’

La Selección Colombia ya está en Guadalajara para disputar el Mundial 2026 y fue recibida entre banderas, cumbia, mariachis y cientos de aficionados que esperaron durante horas para ver a los jugadores, especialmente a Camilo Vargas, el arquero del Atlas que se ha convertido en uno de los ídolos deportivos de la ciudad. Después de completar su preparación en San Diego con una victoria 2-0 sobre Jordania, la delegación colombiana aterrizó en Guadalajara durante la tarde del pasado miércoles 11 de junio. El traslado hacia el hotel de concentración tomó más tiempo de lo previsto, pero eso no impidió que decenas de aficionados permanecieran durante horas en las afueras del lugar con camisetas de Colombia, banderas, trompetas y sombreros vueltiaos. Entérese: La Selección ya tiene la bandera del país: así fue la “ceremonia de envío” antes de viajar a Norteamérica 2026 en Bogotá

Cuando el autobús apareció escoltado por la policía, los aficionados respondieron con aplausos y cánticos, especialmente cuando descendió James Rodríguez. El capitán colombiano llega a México como uno de los referentes históricos de la Selección, después de haber brillado en Brasil 2014, donde anotó seis goles, se convirtió en el máximo goleador del torneo y ganó la Bota de Oro. Conozca: Colombia llegó a México a la Academia Atlas, “casa” de Camilo Vargas, donde se concentrará para el Mundial

¿Por qué Camilo Vargas es uno de los futbolistas más queridos de Guadalajara?

Si James y Luis Díaz despiertan admiración entre los colombianos, Camilo Vargas genera algo más en Guadalajara, afecto. El arquero lleva varias temporadas defendiendo los colores del Atlas FC y se ha convertido en uno de los referentes recientes del club. Su identificación con la institución es tan fuerte que incluso fue clave para que la Selección Colombia eligiera la Academia AGA, centro de entrenamiento del Atlas, como sede de concentración durante la Copa del Mundo.

Según explicó el presidente del club mexicano, Vargas mostró personalmente las instalaciones y ayudó a convencer a la Federación Colombiana de Fútbol con que Guadalajara era la mejor opción logística y deportiva. Atlas incluso recibió a la delegación con mensajes y un video de bienvenida en sus redes sociales donde destacó que la Academia AGA sería el hogar de Colombia durante la fase de grupos.

El ambiente que encontró Colombia en Guadalajara antes de su debut mundialista

La recepción estuvo llena de sabor colombiano, el hotel Gran Fiesta en Zapopan, fue adornado con los colores nacionales y un enorme mensaje de bienvenida. Afuera, los aficionados mezclaron símbolos colombianos con tradiciones mexicanas, mientras grupos musicales amenizaban la espera con cumbia y mariachi. Le puede interesar: Mourinho dio el sí y empezó a estructurar el nuevo Real Madrid: ¿tendrá cabida Richard Ríos?

En declaraciones recogidas por el medio mexicano La Octava Sports, uno de los músicos que participó en la bienvenida aseguró que los jugadores colombianos disfrutaron del espectáculo y se mostraron cercanos durante su llegada al hotel. “Estaban encantados los jóvenes deportistas, cantando a pulmón abierto El Rey”, relató el artista, quien además destacó que James Rodríguez fue uno de los más animados durante el recibimiento. Según su testimonio, el capitán de la Tricolor incluso se puso un sombrero de charro y acompañó la interpretación de la tradicional canción mexicana mientras era ovacionado por los aficionados.

El músico también resaltó la conexión de los futbolistas colombianos con la cultura mexicana. “Les encanta la música mexicana, la verdad se la pasaron muy bien”, afirmó. Sin embargo, debido a los protocolos de seguridad y logística establecidos para el Mundial, la delegación ingresó directamente al hotel sin detenerse para firmar autógrafos o tomarse fotografías con los seguidores que aguardaban en las afueras.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

La Tricolor realizará su primer entrenamiento en la Academia AGA este jueves y permanecerá en Guadalajara hasta el 25 de junio. El debut será el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca. Después enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Portugal en Miami. Siga leyendo: En vivo | El Mundial 2026 levanta el telón: el estadio Azteca hace historia con una tercera inauguración Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas