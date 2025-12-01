Julieta Venegas en Medellín: La música es memoria, pero también es dejar ir

En el estadio Atanasio Girardot J Balvin desplegaba este fin de semana un espectáculo concebido para la inmensidad —más de seis horas de concierto, más de veinte invitados, miles de flores entregadas al público y una tarima circular del tamaño de una plaza—, y, al otro lado de la ciudad, en el Teatro Metropolitano, Julieta Venegas cumplía una cita pendiente con Medellín. No había pirotecnia, ni pasarelas interminables, ni un ejército de colaboradores. Solo ella, tres músicos y una platea que permaneció sentada casi toda la noche, atenta a su voz y a sus pasos ligeros sobre el escenario. Dos maneras de habitar la música; dos modos de celebrar la memoria y el presente; dos Medellines vibrando en paralelo.
Le puede interesar: 9.000 personas meditaron en La Macarena durante el MED
El contraste era absoluto. En el Atanasio, las 40.000 flores que recibieron a los asistentes convertían a “Hecho en Medellín, Ciudad Primavera” en un carnaval sensorial que parecía extender la ciudad dentro del estadio. Un escenario 360°, un mar de luces, trap, reguetón, DJs, invitados sorpresa, nostalgia por el viejo perreo y orgullo por lo que Medellín ha sembrado en el mundo. En el Metropolitano, en cambio, una iluminación cálida y un silencio expectante daban paso a esa figura que ha acompañado a tantas generaciones en español: Julieta Venegas.
Era el concierto que la mexicana tenía pendiente desde hace casi dos años, un retraso inevitable por las turbulencias de las giras. “Por suerte pudimos hacerlo ahora, y era el último pendiente que nos quedaba”, diría antes de presentarse con una sonrisa que confirmaba la sensación: Medellín la esperaba, y ella también esperaba a Medellín.