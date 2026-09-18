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Angie Nicoll logró récord mundial en los 100 metros del Gran Prix de Paratletismo en Cali

Las competencias se desarrollan en el estadio Pedro Grajales de la capital del Valle del Cauca.

  • La colombiana Angie Nicoll Mejía durante su competencia, en los 100 metros T38, en la que ganó el oro para el país. FOTO CORTESIA Fecolparaatletismo
    La colombiana Angie Nicoll Mejía durante su competencia, en los 100 metros T38, en la que ganó el oro para el país. FOTO CORTESIA Fecolparaatletismo
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El primer día de competencias del Grand Prix de Paratletismo en Cali arrojó dos récords mundiales, logrados por deportistas de Colombia y México.

La local, Angie Nicoll Mejía, batió la marca que tenía su compañera, la antiqueña Karen Tatiana Palomeque, de 12.26, logrando récord mundial en los 100 metros, categoría T38, al detener el cronómetro en 12.04 segundos, desatando la alegría y euforia de sus compañeros y del público en general.

Angie fue la sorpresa de la jornada, ya que le ganó en la final a la favorita, la paisa y medallista mundial, Karen Palomeque, quien fue la primera en felicitarla.

“Me siento muy feliz por los logros de cada día, en los entrenamientos fuertes en los que se sufre, pero acá vemos los resultados. Esto es para mis entrenadores y para mi tía Nanda, que está en el cielo y siempre me apoyó mucho en mi carrera”, comentó Nicoll.

La deportista también le envió un mensaje a su compañera de delegación: “Karen es una excelente amiga, tiene un gran corazón y la admiro mucho”.

Otros colombianos que han logrado oro son Yesenia Restrepo en el lanzamiento de disco F11 y María Fernanda Murillo en el salto largo T20.

La segunda plusmarca mundial fue para Rosa María Guerrero, representante de México, quien alcanzó una distancia de 27,81 metros en el lanzamiento de disco F55, instalando también un nuevo récord mundial en su categoría.

Las competencias serán hasta este domingo. En el Gran Prix compiten paratletas de 25 países.

Este viernes, la jornada cerró también con varias marcas destacadas, como las alcanzadas por Víctor Leal de Colombia, en el lanzamiento de disco F63 masculino, con una distancia de 30,85 metros.

Otra colombiana que logró una marca fue Kelly Yaritza Aponza, en la impulsión de bala F37 femenino con un registro de 11,02 metros.

Dos mexicanos también alcanzaron récords: fueron Edilene Quintero Montoya, en el salto largo T36 femenino con una marca de 3,42 metros, y Bryan Leonel Enriquez, en la impulsión de bala F37 con un registro de 15,32 metros.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el nuevo récord mundial de Angie Nicoll Mejía en los 100 metros T38?
El nuevo récord mundial de Angie Nicoll Mejía en los 100 metros categoría T38 es de 12.04 segundos. La deportista colombiana superó la marca previa de 12.26 segundos que ostentaba su compatriota Karen Tatiana Palomeque.
¿Qué distancia registró Rosa María Guerrero para lograr el récord mundial en lanzamiento de disco F55?
Rosa María Guerrero alcanzó una distancia de 27,81 metros en la prueba de lanzamiento de disco, categoría F55. Con este registro, la paratleta mexicana fijó una nueva plusmarca mundial en la disciplina.
¿Quiénes han ganado medallas de oro para Colombia en el Grand Prix de Paratletismo en Cali?
vLos colombianos que han ganado medallas de oro en la competición son Angie Nicoll Mejía (100m T38), Yesenia Restrepo (lanzamiento de disco F11) y María Fernanda Murillo (salto largo T20).
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