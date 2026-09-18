Este es el paquete de medidas que Minsalud tomó para atención de personas afectadas por el terremoto

El Ministerio de Salud expidió el Decreto 1415 de 2026, mediante el cual estableció un conjunto de medidas para garantizar la continuidad de los servicios de salud en los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto y apoyar la recuperación de la infraestructura sanitaria.
Una de las principales disposiciones establece que las personas damnificadas no tendrán que pagar cuotas moderadoras ni copagos durante un periodo de 12 meses. Para acceder a este beneficio, deberán estar identificadas en el Registro Único de Damnificados (RUD) y validadas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).
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La exención contempla todos los servicios y tecnologías en salud que requieran los damnificados, sin importar en qué lugar del país sean atendidos. Además, los valores correspondientes a cuotas moderadoras y copagos (dos aportes de dinero que hacen cotizantes y beneficiarios del régimen contributivo cuando acceden a ciertos servicios de salud) que queden exentos no podrán ser cobrados posteriormente.