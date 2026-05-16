Así fue la trabajada clasificación de David Alonso en Cataluña, ¿cuando y cómo ver la carrera?

Con un clima favorable y su moto Kalex con los ajustes necesarios tras los problemas eléctricos sufridos el pasado viernes 15 de mayo con el vehículo, David Alonso largó la clasificación 1 (Q1), con el objetivo de ganarse una de las primeras cuatro casillas y pasar a Q2. El colomboespañol logró ser el tercer mejor clasificado de la Q1 a falta de 7 minutos cuando hicieron la primera parada a boxes. Al final, consiguió meterse por “la ventana” a la Q2. Finalizó la primera prueba del sábado 16 de mayo en la cuarta posición a 0.125 milésimas de Luca Lunetta.

Haberse adueñado de una plaza en la clasificación final es un mérito enorme. Debe tenerse en cuenta las dificultades que atravesó el motociclista de Aspar Team en los últimos grandes premios. Primero, en Le Mans, solo 7 días antes de llevarse a cabo el GP de Cataluña, Alonso sufrió una lesión en el hombro en un entrenamiento previo a la carrera en Francia. “No sabía si iba a venir o no, tuve una pequeña caída entrenando”, mencionó el corredor el pasado 8 de mayo. Este sábado, el rendimiento de David Alonso era una incógnita. Las dudas pasaban más por su moto, la Kalex de Aspar Team de 765 cc. El vehículo presentó fallas en su sistema eléctrico durante los entrenamientos del día previo a la qualy. La falla en la moto y su constante manifestación de dolor a la hora de frenar (secuelas del hombro derecho) hicieron que la clasificación fuera complicada para él. En la Q2 (haber clasificado allí era mérito), no pudo competir de la mejor forma. En su milagrosa participación en Q2, registró su vuelta más rápida en 1:41.806, lo que le bastó para conseguir el décimotercer lugar (13) a 730 milésimas del poleman, Celestino Vietti.

El piloto de raíces colombianas largará en la cuarta hilera de la parrilla del Gran Premio de Cataluña. La carrera de Moto2 será este domingo 17 de mayo a las 5:15 a.m. (hora colombiana), con transmisión de ESPN3 y Disney+.

Pedro Acosta se hizo con la sprint en MotoGP

En un circuito de Cataluña con poco grip, lo que hace que las caídas sean más probables, se corrió la sprint de la categoría reina del motociclismo de velocidad. Tan solo a metros de la largada, Joan Mir y Brad Binder protagonizaron un choque que los hizo caer al asfalto en la curva 1. Más tarde, Pedro Acosta también tuvo dificultades con la estabilidad de su KTM. Ante la ausencia de Marc Márquez, quien se recupera de dos de sus lesiones (hombro y meñique derecho), estuvo su hermano Álex como principal estrella y fue él quien le compitió a Pedro Acosta durante toda la sprint. Al final, Franco Morbidelli, del equipo del mítico Valentino Rossi (VR46), se hizo con la segunda plaza.