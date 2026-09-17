La confesión de David Alonso sobre su lesión antes del GP de Austria

La gran carpa del motociclismo mundial llega este fin de semana a Austria para una nueva válida y David Alonso afronta el reto con un objetivo claro: continuar sumando mientras trabaja contrarreloj para recuperarse de una lesión en el bíceps. El piloto colombiano-español, campeón del mundo de Moto3 en 2024, llega al circuito Red Bull Ring de Spielberg con la intención de tener un fin de semana productivo, aunque su preparación ha estado marcada por el proceso de recuperación física. Alonso reconoció que después de la última competencia apenas ha tenido tiempo para descansar y que ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en recuperarse de la lesión. “He intentado tratar de recuperar todo lo posible la lesión del bíceps”, explicó el piloto.

El problema físico ya se hizo sentir durante la carrera anterior. Alonso contó que notó molestias “un poco al principio de la carrera”, aunque aseguró que la lesión no terminó condicionándolo en exceso ni le impidió cumplir con uno de sus principales objetivos: sumar puntos importantes para el campeonato. Ahora, el desafío será comprobar cómo responde su brazo en uno de los circuitos más exigentes del calendario. Para Alonso, la prioridad será encontrar nuevamente buenas sensaciones sobre la moto y evitar que la lesión limite su rendimiento durante el fin de semana. “En las últimas carreras he conseguido pilotar de forma fluida con la moto y en Austria tenemos que seguir construyendo desde esa base para preparar bien la carrera del domingo”, manifestó el colombiano-español. La recuperación será, por tanto, uno de los factores que marcarán el fin de semana de Alonso. Mientras busca avanzar en su adaptación y rendimiento en Moto2, el piloto también deberá administrar el esfuerzo físico para evitar que las molestias en el bíceps vuelvan a convertirse en un obstáculo.

El Gran Premio de Austria representará así una nueva prueba para Alonso, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también físico. Su objetivo será mantenerse competitivo, seguir sumando y, al mismo tiempo, darle tiempo a su cuerpo para completar una recuperación que considera fundamental para afrontar en mejores condiciones las próximas carreras. Bloque de preguntas y respuestas: