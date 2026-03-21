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Diana Peñuela y Cristian Vélez ganaron más preseas para Colombia en el Panamericano de ciclismo en Córdoba

El certamen continental terminará este domingo con la prueba élite de ruta, en la que cual el cordobés Álvaro Hodeg buscará defender el título.

  • Diana Peñuela, entre las mejores ciclistas de América. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA
    Diana Peñuela, entre las mejores ciclistas de América. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA
  • Cristian Vélez, ciclista antioqueño. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA
    Cristian Vélez, ciclista antioqueño. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Colombia conquistó este sábado dos nuevas medallas en el Campeonato Panamericano de ruta que se celebra en Córdoba gracias al metal de bronce de Diana Peñuela, en élite femenino, y Cristian Vélez, plata en sub-23 masculino.

Cuando cruzó la meta, Peñuela dio señales de impotencia. Minutos después, en la tarima de premiación, sonrió con franqueza ante los aplausos del público. Tiene 39 años de edad y aún no calma su ambición triunfal, pero el metal de bronce que logró, en un exigente circuito, con lluvia de por medio, también es un mérito grande en una carrera en la que se mantiene entre las mejores corredoras de América.

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La caldense fue una de las grandes protagonistas este sábado de la prueba de ruta élite del Campeonato Panamericano de ciclismo que llegará a su final en el departamento de Córdoba este domingo.

En Cereté, y tras un recorrido de 120.6 kilómetros, Peñuela, entre el asfixiante calor y luego la intensa lluvia, dio batalla hasta los metros finales, en los que se impuso, al sprint, la chilena Catalina Soto, tras un tiempo de 2 horas, 59 minutos y 20 segundos. La escoltaron la argentina Julieta Benedetti y Peñuela, que venía de ser campeona nacional de contrarreloj y de ganar la Clásica de Rionegro.

Vélez, por centímetros

Cristian Vélez, ciclista antioqueño. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA
Cristian Vélez, ciclista antioqueño. FOTO CORTESÍA ÁNDERSON BONILLA

El antioqueño Cristian Vélez, por su parte, se privó de la presea de oro, por centímetros, después de un gran mano a mano con el mexicano José Juan Prieto, que venció en el embalaje final con un tiempo de 3h:43.39. El bronce fue para el hermano de Prieto, José Antonio.

Vélez contribuyó a la grata presentación de la delegación local en el certamen continental, en el que se suma cuatro preseas de oro, dos de plata y tres de bronce.

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Este domingo concluye el certamen con la prueba masculina élite de fondo, de 206.4 kilómetros por céntricas calles de Montería.

Colombia ostenta la corona de la prueba con Álvaro Hodeg, quien en su tierra buscará revalidar el título logrado en Punta del Este, Uruguay, el año pasado. Al lado de él estarán Fernando Gaviria, Nicolás Paredes, Rodrigo Contreras, Walter Vargas, Wilmar Paredes y Brayan Sánchez.

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