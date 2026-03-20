¡Oros para Colombia! Salomé Vargas y Juan Esteban Sánchez dominaron el Panamericano de ruta juvenil

Colombia sigue confirmando que es cuna de talentos para el ciclismo. Este jueves, durante las pruebas de ruta en las categorías juvenil del Panamericano de ruta con sede en Córdoba, el combinado nacional, tanto en damas con Salomé Vargas y en hombres con Juan Esteban Sánchez, se quedó con las medallas de oro.

Hace pocos días, en un fraterno abrazo con sus compañeras y su padre, el entrenador nacional de ruta David Vargas, Salomé festejaba con orgullo su primer triunfo en una carrera de ruta.

Esa vez, el 6 de febrero en Tocancipá, la deportista oriunda de El Carmen de Viboral se consagró campeona nacional, un título con el que empezó a ganar mayor respeto en el pedalismo y que la llenó de mayor confianza para un objetivo mayor, el Panamericano de la especialidad que se celebra en Córdoba.

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Y allí, en medio del fuerte calor, en un recorrido plano de 67 kilómetros con inicio y final en el municipio de Cereté, y tras sufrir durante el trayecto dos caídas, la deportista antioqueña se recompuso a tiempo para volver a sorprender con sus capacidades físicas y habilidades técnicas e imponerse, al sprint y en la categoría juvenil, con un tiempo de 1h:45.55.

En ese largo embalaje final, al que entraron un gran grupo de deportistas por una calle ancha, fue Salomé quien tuvo la potencia y velocidad suficientes para cruzar la meta en primer lugar y por delante de la venezolana Jennifer Lagos, plata.

Si bien en el tercer lugar había terminado la también colombiana Estefanía Castillo, tras la revisión de los comisarios determinaron que había desacelerado durante el embalaje, permaneciendo conscientemente dentro de la línea de otros ciclistas, celebrando en el grupo y quitando las manos del manillar, situación que le arrebató el bronce, el cual fue designado a la chilena Alexandra Osorio.

“Este oro era el que estaba esperando demasiado; después de esas dos caídas, la mentalidad de uno cambia bastante. El cansancio en las piernas se siente mucho después de perseguir (a quienes iban en la punta de carrera), pero todas mis compañeras me estaban colaborando y trabajando para mí, entonces no las podía defraudar”, empezó diciendo, a los medios de comunicación, Salomé, quien venía de adquirir una buena preparación en la Clásica de Rionegro.

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“Pero además de ellas, tampoco podía defraudar al pueblo colombiano porque el Panamericano es en nuestro país”, prosiguió la deportista de 17 años de edad.

Salomé, de fina sonrisa y bastante femenina, como lo evidencian sus uñas bien cuidadas, también habló de la labor de su padre en el combinado nacional. “Tiene una gran capacidad para leer las carreras. Teníamos que ubicarnos demasiado bien, y así sucedió en la parte final, en la que logramos otra satisfacción con el bronce de Estefanía. Lo que estoy viviendo es como un sueño tras ganar acá y en el Nacional. También espero terminar el año con pie derecho”, añadió Salomé, quien estuvo arropada en la carrera, además de Castillo, por Emelith Rodríguez (13°), Ana María Cifuentes (15°), Alix Nicoll Sanabria (17°) y Lineth García (26°).