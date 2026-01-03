¿Podrá Doriane Pin romper la racha de 50 años sin mujeres en F1?

El asfalto de la Fórmula 1 ha sido, durante casi medio siglo, un territorio de exclusión silenciosa para las mujeres. Sin embargo, en los pasillos tecnológicos de Brackley, el hogar de la escudería Mercedes, el aire se siente distinto este año. Allí, una joven de mirada decidida y maniobras preciosas al volante, está reescribiendo un guion que parecía estancado en el tiempo. Doriane Pin, con apenas 21 años, no solo ha conquistado la corona de la F1 Academy, sino que ha logrado lo que muchas pioneras solo pudieron soñar: ser parte integral del engranaje. Su ascenso no es una casualidad del marketing, sino el resultado de una trayectoria meteórica que ha dejado boquiabiertos a ingenieros y directivos por igual.

El despertar de la estrella

La historia de Doriane comenzó como la de muchos grandes campeones: en el asiento vibrante de un kart. A los 12 años, ya demostraba una agresividad deportiva poco común en las pistas francesas, logrando títulos nacionales que vaticinaban un futuro brillante. Su talento natural la llevó a debutar rápidamente en categorías de turismos, pero su verdadera explosión ocurrió al dar el salto a la resistencia. Apodada cariñosamente como la “Pocket Rocket” (el cohete de bolsillo), Pin se convirtió en la sensación del proyecto Iron Dames, una iniciativa diseñada para impulsar el talento femenino en el automovilismo de élite. Su victoria en las 24 Horas de Spa, y su podio en las 1000 Millas de Sebring, no fueron hitos aislados, sino la prueba de que su resistencia estaba a la altura de cualquier piloto del mundo. Lea: El conmovedor mensaje de la esposa de Michael Schumacher tras 12 años de su accidente En 2022 se consagró campeona de la Ferrari Challenge Europe, hazaña que subrayó su capacidad para dominar potentes GTs. Ese mismo año, hizo historia al ganar las 24 Horas de Spa en su categoría, un triunfo que le valió el prestigioso premio “Revelación del año” del Campeonato Mundial de Resistencia, en 2023, tras una temporada brillante en la clase LMP2 con el equipo Prema. Su transición a los monoplazas fue igual de contundente. Subcampeona de la F4 del Sudeste Asiático y, finalmente, el título máximo de la F1 Academy en 2025, donde acumuló victorias y poles que la confirmaron como la piloto más completa de su generación.

Los fantasmas de género

Para entender la magnitud del desafío que enfrenta Pin, es necesario mirar hacia atrás, a un pasado donde el género era una barrera inquebrantable. De los 781 pilotos que han tomado la salida en un Gran Premio en los 75 años de la máxima categoría, solo dos mujeres lograron largar una carrera. Maria Teresa de Filippis rompió el hielo en 1958, y la legendaria Lella Lombardi se convirtió en la única en puntuar, sumando media unidad en el trágico Gran Premio de España en 1975. Desde que Lombardi dejó la parrilla en 1976, el semáforo de la Fórmula 1, no ha vuelto a iluminar el casco de una mujer en el calor de una partida oficial.

Los intentos sobre el camino

El camino hacia la cima se enfrió durante décadas, dejando intentos valientes pero insuficientes. Giovanna Amati lo intentó en 1992, pero no logró clasificar su monoplaza entre los más rápidos, siendo reemplazada eventualmente por el futuro campeón Damon Hill. Más recientemente, figuras como Susie Wolf, actual directora de la F1 Academy, lograron participar en sus sesiones de entrenamientos libres en 2014 y 2015, demostrando que la velocidad estaba ahí, aunque los asientos titulares seguían cerrados. Le puede interesar: Revive la posibilidad: la Fórmula 1 visitó Barranquilla para evaluar un Gran Premio, aseguró su alcalde Otras pilotos como la colombiana Tatiana Calderón en 2018 y la inglesa Jessica Hawkins en 2023 mantuvieron la llama viva a través de privados, pero Doriane Pin representa algo diferente, una preparación sistemática desde la juventud.

El plan de Mercedes

Bajo la tutela de Toto Wolff en Mercedes, Doriane Pin ha encontrado un ecosistema de alto rendimiento que no distingue géneros. Tras dominar la F1 Academy, su integración en el simulador de Brackley marca un antes y un después en su carrera. Recientemente, la francesa completó más de cien vueltas en la herramienta de precisión quirúrgica, donde los ingenieros evalúan cada milisegundo de respuesta.

“Realmente te sientes como si estuvieras conduciendo un coche de Fórmula 1”, confesó tras sentir la dureza del pedal del freno y la fuerza lateral que el sistema pretendía recrear con exactitud. No se trata de una prueba de exhibición, sino que la piloto está ayudando activamente en el desarrollo de los coches que competirán en el mundial.

La gran meta está fijada en el año 2026, una fecha marcada por el cambio reglamentario en la Fórmula 1. El plan de Mercedes para la francesa es ambicioso: tras su éxito en los monoplazas promocionales, el equipo contempla programarle una prueba TPC, es decir, rodar en un circuito real con un monoplaza de temporadas anteriores. Este paso es fundamental para que Doriane gane la experiencia física necesaria y acumule los argumentos para obtener la Superlicencia de la FIA. “Necesito prepararlo todo a conciencia”, aseguró Pin, quien sabe que cada kilómetro recorrido en la pista la acerca un paso más a romper el largo ayuno femenino en la categoría reina.

El plan de acción de Doriane

A corto plazo, el futuro de Doriane se divide entre dos mundos que se retroalimentan. Mientras sigue escalando en la estructura de Mercedes, planea regresar al Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con la mirada puesta en la categoría Hypercar. Esta versatilidad es su mayor fortaleza; haber pilotado prototipos pesados y potentes en una carrera de 24 horas le ha otorgado una madurez técnica superior a la de muchos pilotos de su edad. Sin embargo, su corazón no tiene dudas y el destino final debe ser la Fórmula 1. Su capacidad de adaptación es lo que hace que los expertos crean que esta vez la historia podría tener un final distinto.

Desafiar lo imposible