Hotel de lujo con diseño de orquídea en El Poblado: inversión millonaria y fecha de apertura

La firma Moya, liderada por la arquitecta colombiana Paola Moya, inició en Medellín la construcción del hotel de lujo Calya Provenza, un proyecto que supera los US$3 millones de inversión y el cual tendrá forma de orquídea. Este hotel de lujo hace parte de los más de 100.000 metros cuadrados de los proyectos de uso no residencial que se construirán en los próximos dos años en Antioquia. De ese total, Medellín ocupa el primer lugar con la mayor área proyectada con 69.273 metros cuadrados, seguida de Envigado con 47.527 y de Rionegro con 29.647, lo que posiciona al Valle de Aburrá y a este departamento como focos de expansión en lo que tiene que ver con hoteles y rentas cortas. Lea más:Hot Sale Colombia 2026: encuentre vuelos baratos y descuentos de hasta 70% en viajes, tecnología y moda Moya, formada profesionalmente en Estados Unidos durante los últimos 27 años, traslada al mercado local su experiencia en el desarrollo de escenarios deportivos y complejos de vivienda en territorio norteamericano. El área total de Calya será de 1.184 metros cuadrados. “Tendremos dos pent-house, uno en el rooftop y otro en el primer piso. También habrá un muro verde precioso con flores violetas que rodeará todo el edificio, y la idea es que tanto la orientación como la ventilación sean muy amplias, es por eso que aplicamos un diseño con un concepto de Biofilia, que se interpreta como un vínculo físico entre percepción, luz, humedad, materialidad, temperatura y calma”, detalló.

De acuerdo con el número de las licencias de construcción aprobadas en el país, Antioquia es la segunda región con más metros cuadrados licenciados para alojamiento no residencial con 93.807 metros cuadrados aprobados —esto con corte a noviembre de 2025— sólo superada por Magdalena que tiene 157.208 m2 autorizados. Un dato no menor es que el año pasado Medellín rompió el récord con 1,2 millones de turistas extranjeros en la ciudad, una cifra que la ratifica como principal destino para nómadas digitales en Latinoamérica. El crecimiento de los proyectos turísticos en Antioquia responde a una demanda que actualmente supera la oferta disponible, impulsada por la diversificación de nichos y formatos de estancia temporal. Según Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, este fenómeno obedece a un cambio estructural en el mercado, lo que ha llevado a que el portafolio de nuevas obras en el departamento priorice desarrollos como glampings, hoteles de marca y edificaciones diseñadas específicamente para el alquiler por temporadas.

La orquídea: concepto de Calya

Las obras del proyecto Calya empezaron a mediados del año pasado; no obstante, la idea se remonta tiempo atrás, cuando se hizo un estudio. Fue en ese momento cuando se determinó que el concepto más apropiado para el edificio era la anatomía de la orquídea: desde sus raíces hasta su flor, teniendo en cuenta que Colombia alberga más de 4.200 especies registradas —aproximadamente 1.500 endémicas—, lo que hace que sea el país con mayor diversidad de orquídeas en el mundo. “Esta lógica cromática se integra a la materialidad del proyecto: frentes de cocina, piezas de baño y mobiliario adoptan los tonos correspondientes a cada sección de la orquídea, construyendo un interior que asciende como un organismo que se eleva desde su origen hasta su apertura”, precisó la firma Moya. ChatGPT podría hacer compras por usted: así funcionará la nueva herramienta de la IA que está en pruebas Se espera que este hotel ubicado en El Poblado pueda inaugurarse a finales de este año o a inicios de 2027, sumándose a otros proyectos “de lujo” en esa misma zona como ya lo son Elcielo Hotel Luxury, The Click Clack Hotel Medellín y Marquee Hotel. “A mí me encantaría hacer proyectos cívicos y de vivienda social, parques, escuelas, no sólo centrarme en el sector hotelero”, concluyó la arquitecta. Además de la firma Moya hay otros socios en el proyecto. Entre ellos está Everyplace, Sinmente y SSC Constructora, quienes a su vez han invertido tiempo y recursos para que este hotel de lujo llegue a feliz término.

Otras mujeres que participan en obras de infraestructura en Medellín