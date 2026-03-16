Hotel de lujo con diseño de orquídea en El Poblado: inversión millonaria y fecha de apertura

La firma Moya, liderada por la arquitecta colombiana Paola Moya, inició en Medellín la construcción del hotel de lujo Calya Provenza, un proyecto que supera los US$3 millones de inversión y el cual tendrá forma de orquídea.
Este hotel de lujo hace parte de los más de 100.000 metros cuadrados de los proyectos de uso no residencial que se construirán en los próximos dos años en Antioquia. De ese total, Medellín ocupa el primer lugar con la mayor área proyectada con 69.273 metros cuadrados, seguida de Envigado con 47.527 y de Rionegro con 29.647, lo que posiciona al Valle de Aburrá y a este departamento como focos de expansión en lo que tiene que ver con hoteles y rentas cortas.
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Moya, formada profesionalmente en Estados Unidos durante los últimos 27 años, traslada al mercado local su experiencia en el desarrollo de escenarios deportivos y complejos de vivienda en territorio norteamericano. El área total de Calya será de 1.184 metros cuadrados.
“Tendremos dos pent-house, uno en el rooftop y otro en el primer piso. También habrá un muro verde precioso con flores violetas que rodeará todo el edificio, y la idea es que tanto la orientación como la ventilación sean muy amplias, es por eso que aplicamos un diseño con un concepto de Biofilia, que se interpreta como un vínculo físico entre percepción, luz, humedad, materialidad, temperatura y calma”, detalló.