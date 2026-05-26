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Egan ya es top-10 en el Giro y su compañero Arensman está en el podio provisional

Egan escaló dos posiciones y ahora se encuentra entre los mejores diez corredores del Giro. Con la alta montaña que resta y el nivel que exhibe, podría seguir ganando puestos en la general.

  • Egan Bernal logró este martes su segundo top-10 en la presente edición del Giro. FOTO X-Ineos
    Egan Bernal logró este martes su segundo top-10 en la presente edición del Giro. FOTO X-Ineos
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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Lo que hace Egan Bernal (Netcompany Ineos) en el Giro de Italia 2026 no para de sorprender. Este martes, en el inicio de la tercera y última semana de competencia, el colombiano impresionó con su notable crecimiento de forma y ya se ubica décimo en la clasificación general.

Si su compañero neerlandés Thymen Arensman logra terminar en el podio de la prestigiosa carrera, le deberá un gran porcentaje de ese éxito al “escarabajo” cundinamarqués. Durante la exigente etapa 16, de 113 kilómetros entre Bellinzona y el final en alto en Carì, Bernal evidenció un nivel superlativo.

Arribó séptimo a la meta tras arropar de gran manera a su jefe de filas, quien ahora es tercero en la disputa por el título.

En el tramo decisivo de la fracción, un implacable ascenso de 11,6 kilómetros, Bernal hizo recordar aquella versión de 2018 cuando, en su debut en el Tour de Francia, destrozó la alta montaña para ayudar a sus entonces líderes Geraint Thomas y Chris Froome a firmar el uno-tres en París.

Esta vez, de nuevo en el rol de gregario, Egan tomó el comando del grupo de perseguidores justo después de que el líder Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) picara en punta. El colombiano seleccionó el lote escoltado por Arensman, Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) y Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Lea: El rol de Egan Bernal de cara a la semana final del Giro: gregario de lujo para Arensman

Egan protegió al neerlandés hasta falta de 1.500 metros para el final. Arensman cruzó cuarto, a 1.14 de Vingegaard, mientras que Bernal lo hizo a 2.04. Con este resultado, el de Zipaquirá ascendió a la décima casilla de la general, a 9.44 de un Vingegaard que acaricia la gloria: está a pocos días de convertirse en el octavo ciclista en la historia que conquista las tres grandes vueltas.

“En esta última semana del Giro cambia absolutamente todo. Sabemos que en los últimos días pasan cosas muy locas, así que tenemos que tener los pies en la tierra y tratar de hacer lo mejor posible para llevar a Thymen en la mejor posición. Si viene algún resultado personal, bienvenido, pero quiero ayudar a mi compañero. Es de sentido común que es más importante intentar hacer podio con él”, comentó Bernal tras la fracción.

Exhibición de Vingegaard

La jornada también tuvo protagonismo el colombiano gracias a Éiner Rubio (Movistar), quien se mantuvo en la fuga durante 71 kilómetros. Sin embargo, Vingegaard ratificó su favoritismo, cazó a los aventureros del día y se marchó en solitario para firmar su cuarta victoria en esta edición y la número 52 en su carrera profesional.

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El danés venció con un tiempo de 2h:57.40, escoltado por Gall a 1.09 y Hindley a 1.11. En la general, Jonas aventaja por 4.03 al austriaco Gall y por 4.47 a Arensman. Por su parte, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain) cedió terreno y cayó al quinto puesto, a 5.40.

Este miércoles se disputará la etapa 17 entre Cassano d’Adda y Andalo, sobre 202 kilómetros, con un exigente recorrido que promete nuevos movimientos antes de un pequeño repecho rumbo a la meta.

Siga leyendo: ¿Podrá Egan Bernal terminar el Giro de Italia en el top-10? Fillipo Ganna voló y se impuso en la crono

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