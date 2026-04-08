Emanuel Otálvaro es el número tres del Mundo en el ranquin juvenil de la World Table Tennis

El antioqueño Emanuel Otálvaro García ya es tercero en el ranquin mundial de la World Table Tennis-WTT, en la categoría de los 17 años, a pesar de tener tan solo 15 años. El nacido en Rionegro, ocupa el tercer lugar del podio del ranquin de los 17 años que lidera Ryuusei Kawakami de Japón, número uno del mundo con 13365 puntos, seguido por el iraní Benjamin Faraji (8520) y Emanuel Otálvaro de Colombia con 7570 unidades. Emanuel, quien ya fue número uno del mundo en la categoría 15 años, sigue sumando puntos para avanzar en la clasificación, ahora de los 17 años, para volver a ser el mejor del mundo, pues esa es una de sus metas en la actualidad.

El antioqueño es uno de los diez deportistas seleccionados por la medallista olímpica Mariana Pajón para integrar el grupo 10 de 10, por lo que recibe un a ayuda económica por la Fundación de la doble medallista olímpica, lo que le permite seguir concentrado en Europa, para mantenerse en las competencias. El paisa, por su lado sigue respondiendo con buenos resultados a nivel internacional, haciendo crecer la ilusión de Colombia por tener un medallista olímpico en el futuro. Otálvaro quien lleva seis años radicado en el exterior se mantiene en competencia en los torneos de la WTT Younth Contender que tiene paradas en diferentes partes del Mundo y en las que el colombiano siempre se destaca por estar en el podio de su categoría, sumando puntos que lo mantienen entre los mejores del mundo.