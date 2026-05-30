Tras revelación de EL COLOMBIANO, investigarán a personal del Hospital Nazareth por video de pedagogía electoral a favor de Cepeda

La divulgación de un video en el que aparece personal vinculado al Hospital Nazareth de Uribia, en La Guajira, realizando presunta pedagogía electoral a favor del candidato presidencial Iván Cepeda, generó una fuerte controversia y motivó el anuncio de investigaciones internas contra los responsables. La situación fue revelada en exclusiva por EL COLOMBIANO, que denunció la utilización de personal de los Equipos Básicos de Salud para promover la campaña presidencial del dirigente del Pacto Histórico en comunidades rurales del departamento. En contexto: Exclusivo | Así le hacen campaña a Cepeda los equipos básicos del MinSalud en La Guajira Según la información conocida, funcionarios identificados con chalecos y gorras institucionales del Hospital Nazareth visitaron varias rancherías de la zona rural de Uribia durante los últimos días. Allí habrían reunido a habitantes de comunidades wayúu para explicarles cómo votar por Cepeda, utilizando tarjetones y material publicitario relacionado con esa colectividad política.

Anuncian medidas

Tras conocerse el caso, el agente interventor del Hospital Nazareth, Larry Laza Barrios, emitió un comunicado en el que rechazó lo sucedido y anunció acciones para establecer responsabilidades. Vea aquí: Organizaciones de pacientes y oposición piden investigar uso de recursos de la salud para hacer campaña a Iván Cepeda “La E.S.E. Hospital Nazareth en Intervención (...) rechaza de manera categórica cualquier conducta realizada por personas vinculadas contractualmente con la entidad que, haciendo uso de uniformes, distintivos o elementos que identifiquen institucionalmente al Hospital, desarrollen actividades ajenas a la prestación de los servicios de salud o que puedan interpretarse como manifestaciones de proselitismo político”, señaló.

El funcionario también aseguró que ninguna directiva, dependencia o servidor autorizado del hospital ha impartido instrucciones, autorizado o promovido actividades político-partidistas utilizando la imagen institucional de la entidad o los recursos destinados a las labores asistenciales y comunitarias. Asimismo, indicó que cualquier comportamiento que comprometa el buen nombre, la imagen y la credibilidad de la institución será objeto de verificaciones y de las medidas administrativas, contractuales y legales correspondientes. Le interesa: Lo que debe saber para votar este domingo: ¿alguno podría ganar en primera vuelta? Según el comunicado, la entidad busca garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y la prestación del servicio público de salud, además de evitar el uso de recursos institucionales para fines distintos a la atención de los usuarios.

El contenido del video que originó la polémica

En una de las grabaciones, realizada con un teléfono celular, se observa a personal del centro asistencial dirigiéndose a integrantes de las comunidades indígenas en idioma wayunaiki. Durante la actividad, una de las personas que participa en la jornada afirma: “Aquí estamos mostrando con quién tenemos que trabajar. Ahora, ¿con quién?”. Más noticias: Candidato Santiago Botero fue desalojado de su casa tras impedir el ingreso de su esposa e hijo; tiene una denuncia por violencia intrafamiliar Acto seguido, tanto quienes lideran la actividad como varios asistentes responden al unísono: “Cepeda”. Las imágenes han generado cuestionamientos debido a que el Hospital Nazareth se encuentra intervenido por el Gobierno Nacional y forma parte de la red pública de salud que presta atención a comunidades apartadas de La Guajira. El mismo centro asistencial recibió del Gobierno del presidente Gustavo Petro embarcaciones destinadas a la atención de emergencias médicas y al traslado de pacientes por vía marítima, ante las dificultades de conectividad terrestre en la región.

El caso se suma a investigaciones por participación en política