Tras revelación de EL COLOMBIANO, investigarán a personal del Hospital Nazareth por video de pedagogía electoral a favor de Cepeda

La divulgación de un video en el que aparece personal vinculado al Hospital Nazareth de Uribia, en La Guajira, realizando presunta pedagogía electoral a favor del candidato presidencial Iván Cepeda, generó una fuerte controversia y motivó el anuncio de investigaciones internas contra los responsables.
La situación fue revelada en exclusiva por EL COLOMBIANO, que denunció la utilización de personal de los Equipos Básicos de Salud para promover la campaña presidencial del dirigente del Pacto Histórico en comunidades rurales del departamento.
En contexto: Exclusivo | Así le hacen campaña a Cepeda los equipos básicos del MinSalud en La Guajira
Según la información conocida, funcionarios identificados con chalecos y gorras institucionales del Hospital Nazareth visitaron varias rancherías de la zona rural de Uribia durante los últimos días.
Allí habrían reunido a habitantes de comunidades wayúu para explicarles cómo votar por Cepeda, utilizando tarjetones y material publicitario relacionado con esa colectividad política.