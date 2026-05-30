Docente resultó lesionada tras presunta agresión en colegio de Rionegro ¿Qué pasó?

La Alcaldía de Rionegro expresó su rechazo frente a los hechos de violencia registrados recientemente en un colegio público del municipio. Según trascendió, en la Institución Educativa Ana Gómez de Sierra, ubicada en la vereda La Playa, una docente resultó lesionada en medio de una situación que involucró a integrantes de la comunidad educativa. De acuerdo a un video difundido en redes sociales, en días anteriores la educadora y una alumna se habrían enfrascado en un cruce de insultos. Pero lo que ocurrió al otro día fue que los padres de la joven acudieron al colegio y habrían agredido a la docente. Lea también: Juez frenó construcción de hospital en La Ceja por posible afectación a humedal cercano a un colegioComo consecuencia de lo sucedido, la docente sufrió fracturas y actualmente recibe acompañamiento por parte de las autoridades competentes y de la Administración Municipal. No obstante, las autoridades indicaron que los hechos continúan siendo objeto de verificación. De acuerdo con la Administración Municipal, la Secretaría de Educación adelanta un acompañamiento institucional para verificar lo ocurrido y esclarecer las circunstancias que rodearon el caso, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de todas las personas involucradas. Eso sí, desde la Alcaldía de Rionegro reiteraron su rechazo a cualquier manifestación de violencia en los entornos escolares y recordaron que las diferencias, inconformidades o conflictos deben tramitarse a través de los canales institucionales establecidos. “Las instituciones educativas deben ser espacios seguros para estudiantes, docentes, directivos y familias. Nuestro llamado es a la prudencia, al respeto por los procesos que actualmente se adelantan y a la construcción conjunta de soluciones que contribuyan al fortalecimiento de la convivencia escolar”, señaló la Secretaría de Educación. La Administración Municipal también hizo un llamado a toda la comunidad educativa para promover el diálogo, el respeto y la sana convivencia como herramientas fundamentales para la resolución de conflictos.