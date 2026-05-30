Docente resultó lesionada tras presunta agresión en colegio de Rionegro ¿Qué pasó?

La Alcaldía de Rionegro expresó su rechazo frente a los hechos de violencia registrados recientemente en un colegio público del municipio.

Según trascendió, en la Institución Educativa Ana Gómez de Sierra, ubicada en la vereda La Playa, una docente resultó lesionada en medio de una situación que involucró a integrantes de la comunidad educativa.

De acuerdo a un video difundido en redes sociales, en días anteriores la educadora y una alumna se habrían enfrascado en un cruce de insultos. Pero lo que ocurrió al otro día fue que los padres de la joven acudieron al colegio y habrían agredido a la docente.

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Como consecuencia de lo sucedido, la docente sufrió fracturas y actualmente recibe acompañamiento por parte de las autoridades competentes y de la Administración Municipal.

No obstante, las autoridades indicaron que los hechos continúan siendo objeto de verificación.

De acuerdo con la Administración Municipal, la Secretaría de Educación adelanta un acompañamiento institucional para verificar lo ocurrido y esclarecer las circunstancias que rodearon el caso, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de todas las personas involucradas.