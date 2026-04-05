Emiliana Arango estuvo cerca de ser finalista en la Copa Colsanitas de Bogotá

Emiliana Arango estuvo a un game de clasificar a la final de la Copa Colsanitas Colsubsidio de Bogotá, pero cayó este sábado, en tres sets, ante la húngara Panna Udvardy, octava favorita del certamen y actual 92 del ranking mundial de tenis de campo.

En un partido que duró casi tres horas de juego, y que estuvo suspendido otras dos debido a las a fuertes lluvias en la capital del país, la antioqueña se vio sorprendida por la reacción de su rival, que finalmente se impuso con parciales de 6(6)-7(8), 6-3 y 7(7)-6 (5).

La europea cobró revancha ante la colombiana, que en el Bolivia Open de 2024 en la ciudad de San Cruz había ganado en las semifinales por 2-6, 6-2 y 7-6(5).

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Tras un primer set batallado, Arango cayó en el siguiente. En el definitivo, la criolla estuvo arriba en el marcador 5-2, pero la europea, con eficacia, y aprovechando los errores de la local, sacó el partido adelante para salir vencedora.

Arango, de 25 años y actual 106 del ranking mundial, en el que llegó a estar en la casilla 46, buscaba convertirse en la cuarta colombiana en ganar el torneo de Bogotá tras Fabiola Zuluaga (1999, 2002, 2003 y 2004), Mariana Duque (2010) y Camila Osorio (2021, 2024 y 2025).

En la final de este domingo, Udvardy se medirá a otra rival de peso, la checa Marie Bouzková, de 27 años y quien este momento es 26° del mundo. Marie derrotó este sábado a la argentina Jazmín Ortenzi por 7-6(5) y 6-2.