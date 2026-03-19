La tenista Emiliana Arango le dijo adiós al Master de Miami tras batallar ante Oksana

Cuando se pensaba que su reacción tardía podría traducirse en victoria, la tenista antiqueña Emiliana Arango terminó despidiéndose este jueves del Masters de Miami al caer ante la rusa Oksana Selekhmeteva. La colombiana luchó hasta el final, pero volvió a evidenciar dificultades en los momentos decisivos del partido.

Por instantes, la paisa logró incomodar a su rival, actual número 71 del ranking de la WTA, mostrando pasajes de buen tenis y agresividad desde el fondo de la cancha. Sin embargo, los errores no forzados en el set definitivo terminaron inclinando la balanza a favor de la europea.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Arango, quien cedió el primer set por 6-3 tras un inicio irregular que le permitió a Selekhmeteva tomar ventaja rápidamente.

Aunque Emiliana intentó reaccionar a mitad de ese parcial, la diferencia ya era amplia y le resultó imposible revertirla.

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La historia cambió en la segunda manga. Con mayor regularidad y confianza en sus golpes, la paisa, de 25 años de edad, elevó su nivel y logró imponerse 6-4, aprovechando mejor sus oportunidades y mostrando solidez en los intercambios largos para igualar el compromiso.

En el tercer y definitivo set, Arango parecía encaminarse hacia la remontada tras colocarse 3-1 arriba en el marcador. No obstante, la rusa reaccionó a tiempo, capitalizó los errores de la colombiana y encadenó varios juegos consecutivos para sellar el 6-3 definitivo.

Con esta derrota, Arango, ubicada esta semana en la casilla 109 del ranking mundial, cerró su segunda participación en el cuadro principal del torneo estadounidense. Su mejor registro en este certamen se mantiene en la edición de 2024, cuando alcanzó la segunda ronda tras superar a la alemana Tatjana Maria.

De esta manera, Camila Osorio se convierte en la única representante nacional que continúa en competencia en Miami, manteniendo vivas las aspiraciones colombianas en uno de los torneos más importantes del circuito femenino.

Cabe recordar que el pasado martes, la cucuteña tuvo un estreno sólido en el torneo al imponerse con autoridad a la checa Katerina Siniaková por 6-1 y 6-4.

Osorio mostró consistencia desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de su rival para construir una victoria convincente en las pistas duras del Hard Rock Stadium.

El partido, sin embargo, tuvo un cierre tenso. Tras el punto final, Siniaková, visiblemente molesta, evitó el saludo en la red en medio del respaldo del público a la colombiana. A pesar de la situación, Osorio mantuvo la compostura en un debut que significó su primera victoria en el torneo tras la eliminación sufrida en su estreno del año anterior.

En la segunda ronda, la colombiana enfrentará un reto de alta exigencia ante otra jugadora checa: Karolína Muchová, actual número 14 del mundo y una de las jugadoras más versátiles del circuito. Será la primera vez que ambas se enfrenten, y en el cual Osorio buscará dar un golpe de autoridad frente a una de las principales figuras del cuadro.

Este fue el último certamen de Emiliana en pista dura en su gira por Estados Unidos antes de regresar a Colombia, donde junto a Camila competirán en la Copa Colsanitas Colsubsidio en Bogotá, entre el 28 de marzo y el 5 de abril.

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