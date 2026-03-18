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Camila Osorio superó primera ronda del Masters de Miami, ¿quién será su siguiente rival?

La tenista colombiana jugó un gran partido contra la checa Katerina Siniaková, a quien derrotó por parciales de 6-1 y 6-4, y salió con enfado del campo tras su caída.

  • Camila Osorio se ubica esta semana en el puesto 58 del ranquin mundial de tenis. FOTO AFP
    Camila Osorio se ubica esta semana en el puesto 58 del ranquin mundial de tenis. FOTO AFP
  • Camila Osorio superó primera ronda del Masters de Miami, ¿quién será su siguiente rival?
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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La tenista colombiana Camila Osorio logró el martes en la noche su primera victoria en el WTA 1000 de Miami, donde la brasileña Beatriz Haddad encajó un rápido adiós que alarga su actual crisis deportiva.

Osorio, número 58 del ranquin mundial, derrotó a la checa Katerina Siniaková (42º) por 6-1 y 6-4 en un duelo nocturno de la primera ronda. Al final del partido, y tendida en el piso, Osorio se le acercó a Katerina, pero esta, frustrada por su derrota y por el apoyo del público que recibió la colombiana, no le quiso dar la mano.

La tenista de Cúcuta, que el año pasado debutó en el torneo con derrota, tendrá como siguiente rival a otra figura checa, Karolina Muchova, actualmente en el puesto 14 de la WTA.

El triunfo de Osorio cerró la jornada inaugural del torneo de Miami, que se disputa en las pistas rápidas del Hard Rock Stadium.

Por segundo año seguido, la brasileña Haddad fue eliminada en su debut, esta vez ante la turca Zeynep Sonmez.

Número 83 de la WTA, Sonmez tumbó a la experimentada Haddad (69) por 6-3 y 6-2 y se convirtió en la primera tenista turca en celebrar un triunfo en este prestigioso certamen.

Lea: Acabó el sueño de Camila Osorio en el Indian Wells, Naomi Osaka la venció en tercera ronda

Haddad, que llegó a entrar en el top-10 mundial en 2023, atraviesa un bache de resultados que la llevó a caer también a la primera este mes en el WTA 1000 de Indian Wells.

En lo que va de año, la zurda paulista ha perdido los ocho partidos disputados en cuadros principales de torneos de la WTA.

A la amplia y sonora afición brasileña en Miami le queda la baza del joven João Fonseca.

La gran esperanza del tenis sudamericano debutará ante el húngaro Fabian Marozsan en el Masters 1000, que arranca el miércoles.

En caso de triunfo, Fonseca vivirá su primer duelo oficial frente al español Carlos Alcaraz, número uno mundial, en la segunda ronda.

Camila Osorio superó primera ronda del Masters de Miami, ¿quién será su siguiente rival?

Bouzas sigue sin ganar en Miami

En otro de los primeros resultados, la española Jessica Bouzas sufrió una dolorosa derrota ante la británica Katie Boulter por 7-6 (11/9) y 6-4.

La jugadora gallega, 48 de la WTA, dejó escapar enormes oportunidades para firmar la primera victoria de su carrera en Miami, especialmente en el inicio del partido.

La primera manga fue una montaña rusa con seis breaks y hasta 10 pelotas de set desperdiciadas entre ambas jugadoras.

La española llegó a estar 6/2 arriba en el tie break y dejó escapar un total de seis pelotas de set hasta ver cómo Boulter se adelantaba en el marcador bajo los aplausos desde la grada de su pareja, el tenista australiano Álex de Miñaur.

Bouzas, segunda raqueta española en el ranking mundial, fue precisamente la verdugo de Haddad este mes en Indian Wells, donde perdió en segunda ronda ante la checa Linda Noskova, después semifinalista.

La mexicana Renata Zarazúa, por su parte, no logró acceder al cuadro principal de Miami al caer en la segunda fase de la qualy ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich por 6-3 y 6-4.

Sasnovich, 116 de la WTA, será la rival de primera ronda de la española Paula Badosa.

Siga leyendo: Camila Osorio salvó tres match points y por primera vez está en tercera ronda del Indian Wells

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