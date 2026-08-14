Emiliano Calle: entre los récords nacionales y la disciplina para llegar a Juegos Olímpicos

Lo que comenzó como una simple actividad para que aprendiera a nadar y ocupara su tiempo libre terminó convirtiéndose en el estilo de vida de Emiliano Calle Bedoya. Nacido en Rionegro, este joven deportista ha vivido en tiempo récord —durante los últimos tres años— muchas de las metas que siempre soñó, entre ellas, batir marcas nacionales e internacionales.
El panorama internacional empezó a escuchar su nombre en los torneos juveniles y, especialmente, en el Panam Aquatics Championships disputado en Medellín en 2025, donde conquistó sus primeras medallas. Desde la tribuna, celebrando cada logro, ha estado siempre su madre, Magaly Bedoya, su respaldo incondicional desde el primer día en que ingresó a la piscina.
Inicialmente, para Magaly lo prioritario era que su hijo aprendiera a nadar. Sin embargo, tras probar suerte en disciplinas como el karate, el motocross, el BMX y el fútbol, Emiliano encontró en el agua su lugar en el mundo. Y allí se quedó.
Hoy, su piel dorada refleja las jornadas de más de cinco horas diarias bajo el sol. Son horas de esfuerzo dedicado a pulir detalles, corregir técnica y aprovechar la potencia de su brazada con un objetivo claro: bajar sus tiempos y clasificar a los Juegos Olímpicos.
Con tan solo 18 años de edad, ya ha dejado su huella en campeonatos Mundiales, Panamericanos, Bolivarianos y Centroamericanos. “Han sido eventos muy bonitos que me han enseñado mucho. Competir contra ídolos y referentes del deporte mundial y suramericano ha sido una experiencia maravillosa”, reflexiona el nadador antioqueño.