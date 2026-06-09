La lucha de Alexander Zverev: cómo superó la diabetes y conquistó Roland Garros

De pequeño, a Alexander Zverev le dijeron que nunca podría ser deportista de élite debido a una diabetes de tipo 1, pero eso lo motivó para demostrar lo contrario. Ahora, a sus 29 años de edad, es el campeón de Roland Garros, su primer título de Grand Slam. El tenista alemán, que en 2022 sufrió rotura de tobillo en Roland Garros de ese año, fue diagnosticado a los tres años con esta enfermedad crónica que impide al cuerpo producir insulina. “Mis padres estaban muy asustados. Estaban muy preocupados. Mi madre lloró mucho”, contó Zverev a la cadena de televisión australiana Channel Nine sobre cómo reaccionó su familia al diagnóstico. “Muchos padres quedan intimidados por los doctores que dicen: ‘tu hijo está muy limitado’, pero no es el caso”, indicó. “Siempre dije a los doctores: ‘Sí, bueno, yo quiero jugar a tenis. Es lo único que me importa’”, contó. “Algunos decían: ‘No, tienes que parar. No hay forma de ser atleta profesional con esta enfermedad. No hay forma de que puedas jugar un deporte tan duro físicamente”. Entérese: Alexander Zverev es el nuevo campeón de Roland Garros: el alemán celebra su primer Grand Slam “Eso quedó grabado en mi cabeza, me enfadó bastante, para ser honesto. No creo que se deba poner ningún límite a los niños, porque creo que no es justo para ellos”, explicó. Zverev está consagrado como uno de los grandes jugadores del mundo, con 25 títulos ATP y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020. Hace cuatros años abrió una fundación para ayudar a jóvenes con la misma enfermedad. “Ese fue el objetivo de mi fundación, enviar un mensaje de que puedes tener una vida normal”, señaló. “Hay muchos medallistas de oro olímpicos con diabetes, grandes futbolistas en Europa también”, agregó.

Zverev se quedó con el título de Roland Garros. Foto: redes sociales

Zverev admitió que al principio no aceptaba su condición y trató de esconderla al mundo, pero el año pasado lo hizo público y ahora incluso se inyecta insulina durante los partidos, como sucedió el pasado domingo en la final ante el italiano Flavio Cobolli, a quien derrotó 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 luego de 4 horas y 16 minutos. Antes “iba al baño a hacerlo, pero no es lo correcto, porque no hay nada de qué avergonzarse”, señaló.

De los orígenes en Hamburgo a la gloria olímpica y los Masters 1000

Zverev, nació el 20 de abril de 1997 en Hamburgo, Sasha –su apodo– creció desde muy niño con una pelota de tenis al lado.

Es el segundo hijo de Irina y Alexander Zverev, dos jugadores rusos de carrera bastante modesta y que llegaron a Alemania en 1991, después de la descomposición de la Unión Soviética. Ambos transmitieron su pasión por la raqueta a sus hijos y el ahora campeón de Roland Garros es hermano de Mischa Zverev, un extenista de la ATP.

Alexander se hizo profesional en 2013, en pleno apogeo del Big 3, formado por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. En julio de 2014 empezó a destacar, llegando a semifinales en el torneo de Hamburgo, su ciudad, derrotando sobre todo al ruso Mijail Youzhny, que entonces era 19º del mundo. Tres años después ganó su primer título ATP en San Petersburgo, superando a Stan Wawrinka, que entonces venía justo de ganar el US Open. Con 20 años se confirmó todavía más al ganar su primer Masters 1000, en Roma, y venciendo a Djokovic. “Cuando tenía 11 o 12 años, pensaba que con 20 años habría ganado cuatro torneos del Grand Slam. Pero con 16 años comencé ya a ser más realista”, bromeaba en la época, marcando un tono que le ha acompañado desde entonces, con declaraciones no exentas de humor o ironía. Puede leer: ¿Qué habían ganado Nadal, Djokovic y Federer a los 22 años? Lo que a Alcaraz ya obtuvo a otros les tomó una vida

Acusaciones conyugales

Preguntado tras su victoria del viernes en semifinales sobre qué piensa cuando salta a la pista central de Roland Garros, Zverev aseguró que siente “vacío completo” en su cerebro en esos momentos. “Somos deportistas, de todas formas tampoco tenemos gran cosa dentro del cráneo”, apuntó en su mensaje desde la pista ante el micrófono de la extenista francésa Alizé Cornet. Fuera de las canchas de tenis ha sido noticia por cuestiones mucho más espinosas que el deporte. Fue acusado de violencia conyugal por su exnovia Brenda Patea, madre de su hija, y la justicia alemana lo condenó por ello a una multa de 450.000 euros. Zverev recurrió y llegó a un acuerdo con Patea en junio de 2024, para dar por concluida esa acción judicial. Otra exnovia del tenista, la jugadora Olga Sharypova, lo acusó en octubre de 2020 de hacerle sufrir varios episodios de violencia física y psicológica durante su relación, algo que Zverev siempre negó, hasta el punto de acudir a la justicia contra ella y contra el periodista estadounidense que se hizo eco de esas acusaciones. En otras noticias: ¿Por qué Wimbledon es el torneo más difícil para los mejores tenistas del mundo?

Momentos de duda

Entre todas estas tormentas personales, este gran hincha del Bayern Munich ha ido construyendo un palmarés deportivo envidiable, con un oro olímpico (Tokio 2021) y ahora 25 títulos, entre los que además de Roland Garros 2026 destacan siete Masters 1000 y dos ATP Masters de final de temporada. En los Grand Slam había perdido las tres finales anteriores que había jugado: ante Casper Ruud en el US Open 2020 tras ganar los dos primeros sets, contra Carlos Alcaraz en Roland Garros 2024 después de ir dos mangas a una arriba y frente a Jannik Sinner en el Abierto de Australia 2025, de manera más contundente. Siga leyendo: Mirra Andreeva ganó Roland Garros y conquistó su primer título de Grand Slam a los 19 años Ese revés ante Sinner disparó las dudas en la cabeza del alemán. “No soy lo bastante bueno. Tan simple como eso. No sé si alguien día seré capaz de levantar un trofeo así. Pero voy a continuar intentándolo”, dijo tras esa derrota. Zverev es conocido también por su tenacidad para el trabajo físico. “Cuando Sasha era joven, era muy difícil hacerle dejar la pista después del entrenamiento. Se ponía a llorar y pedía jugar más”, contaba su padre y entrenador en febrero de 2025. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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