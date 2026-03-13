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Por la guerra de Irán, Fórmula 1 canceló los premios de Bahrain y Arabia Saudita 2026, ¿cuándo se corrían?

Los eventos deportivos se han visto afectados por la situación bélica que se vive en la región. El sábado se canceló una carrera en Qatar.

  • Una de las escuderías que mejor rendimiento ha tenido en los últimos años en la Fórmula 1 es Red Bull. Foto: tomada del x de @F1
    Una de las escuderías que mejor rendimiento ha tenido en los últimos años en la Fórmula 1 es Red Bull. Foto: tomada del x de @F1
Agencia AFP
13 de marzo de 2026
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Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita serán cancelados o aplazados debido a la guerra en Oriente Medio, declaró el viernes una fuente cercana al caso a la AFP.

“Las carreras de F1 de Arabia Saudita y de Baréin no se disputarán en su horario previsto”, declaró esta fuente, que pidió mantenerse en el anonimato. Formula One anunciará pronto que estas carreras “han sido canceladas o aplazadas”, añadió la fuente.

Lea aquí: El británico Russell ganó el GP de Australia de F1 en un golpe de mano de Mercedes

El GP de Baréin estaba programado el fin de semana del 10 al 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita debía celebrarse una semana después (el 19 de abril era la carrera principal). Sin embargo, el Golfo Pérsico ha recibido ataques en las últimas dos semanas por parte de drones y misiles iraníes.

El pequeño estado de Baréin ha sido objetivo de varios ataques que han afectado edificios, una refinería y una gran base militar estadounidense.

Lea más: La historia de Arvid Lindblad, el piloto de 18 años que es la revelación de la F1 2026

Arabia Saudita también ha registrado ataques, algunos de ellos hacia infraestructuras clave en la industria del petróleo, un área clave para el mayor exportador de crudo del mundo.

Este viernes se anunció que la primera prueba del Mundial de Resistencia Automóvil, que debía celebrarse en Qatar, había sido aplazada.

“Debido a la inestabilidad geopolítica actual en Oriente Medio (...) la prueba de los 1.812 km de Qatar (del 26 al 28 de marzo) queda oficialmente aplazada” y “se disputará ahora del 22 al 24 de octubre, pasando a ser la penúltima prueba del campeonato” y ya no la primera prueba, declaró en un comunicado la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que rige también la Fórmula 1.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué otros eventos deportivos se han cancelado por la guerra en Oriente Medio?
Además de la F1, el Mundial de Resistencia (FIA WEC) aplazó los 1.812 km de Qatar, que originalmente eran en marzo y ahora se disputarán en octubre
¿Cómo afecta esto al liderato de George Russell en la F1?
Tras ganar el GP de Australia, George Russell y Mercedes mantendrán el liderato por más tiempo de lo previsto, ya que el parón forzado detiene la suma de puntos en el campeonato mundial.

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