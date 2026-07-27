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Fotos de Ferran Torres y Marcos Llorente en Ibiza desatan rumores: esto es lo que muestran las imágenes virales

Imágenes que muestran a ambos futbolistas dándose besos en la mejilla y compartiendo momentos de complicidad desataron especulaciones sobre la naturaleza de su relación, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado.

  • Las fotografías de Ferran Torres y Marcos Llorente durante sus vacaciones en Ibiza se hicieron virales y desataron especulaciones en redes sociales, aunque ninguno de los futbolistas ha respondido a los rumores. FOTO: tomada de Instagram vía Ferran Torres.
    Las fotografías de Ferran Torres y Marcos Llorente durante sus vacaciones en Ibiza se hicieron virales y desataron especulaciones en redes sociales, aunque ninguno de los futbolistas ha respondido a los rumores. FOTO: tomada de Instagram vía Ferran Torres.
  • Portada de la Revista ¡Hola! España. FOTO: @marianadahbar vía x.
    Portada de la Revista ¡Hola! España. FOTO: @marianadahbar vía x.
El Colombiano
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hace 5 horas
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Las vacaciones de los futbolistas españoles Ferran Torres y Marcos Llorente se robaron la atención de las redes sociales luego de que la revista ¡HOLA! publicara en exclusiva una serie de fotografías en las que ambos aparecen disfrutando de unos días de descanso en Ibiza.

La portada de la publicación asegura que los jugadores fueron captados “más cómplices que nunca” durante un viaje secreto a la isla, en el que compartieron un yate, baños en el mar, gestos de cariño y largas jornadas de descanso después de conquistar el Mundial de 2026 con la selección española.

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Según la revista, testigos afirmaron que “no se escondieron en ningún momento” y que entre ambos existía “química, complicidad y mucho más que amistad”. Las imágenes muestran a los futbolistas abrazándose, compartiendo tiempo juntos y dándose besos en la mejilla, escenas que rápidamente se viralizaron en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Portada de la Revista ¡Hola! España. FOTO: @marianadahbar vía x.
Portada de la Revista ¡Hola! España. FOTO: @marianadahbar vía x.

La difusión de las fotografías provocó interpretaciones divididas entre los usuarios. Mientras algunos consideran que las imágenes simplemente reflejan la estrecha amistad que mantienen dos compañeros de selección, otros comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental.

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Hasta el momento, ni Ferran Torres ni Marcos Llorente han hecho declaraciones públicas sobre las fotografías o los rumores que circularon tras su publicación.

El interés también aumentó por la situación sentimental de ambos jugadores. Ferran Torres no mantiene actualmente una relación conocida. En el pasado estuvo vinculado sentimentalmente con Sira Martínez, hija del entrenador Luis Enrique, y posteriormente con la creadora de contenido Martina Hunter.

Por su parte, Marcos Llorente está casado desde 2023 con Patricia Noarbe, conocida en redes sociales como “Paddy”, empresaria e influencer especializada en bienestar y estilo de vida saludable. La pareja mantiene una relación desde la adolescencia y tiene una hija nacida en 2025.

Por ahora, las imágenes siguen alimentando los rumores mientras los dos campeones del mundo continúan disfrutando de sus vacaciones sin responder a los comentarios.

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¿Por qué son virales las fotos de Ferran Torres y Marcos Llorente?
Las imágenes publicadas por la revista ¡HOLA! muestran a ambos futbolistas disfrutando juntos de unas vacaciones en Ibiza, con gestos de cercanía que generaron especulaciones entre los usuarios de redes sociales.
¿Qué muestran las fotografías de Ferran Torres y Marcos Llorente?
Las fotografías los muestran compartiendo un yate, abrazos, besos en la mejilla y momentos de descanso junto a otros acompañantes durante sus vacaciones tras ganar el Mundial de 2026.
¿Ferran Torres y Marcos Llorente confirmaron una relación?
No. Hasta el momento ninguno de los dos futbolistas ha hecho declaraciones sobre las imágenes ni ha confirmado o desmentido los rumores que surgieron en redes sociales.
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