El nuevo Iniesta, un rendimiento increíble y mucho futuro: España ganó el Mundial más grande de la historia

Se terminó la fantasía. 38 días después de su inicio, en el estadio Azteca de Ciudad de México, se acabó, en el colosal MetLife de Nueva York, la utopía que convirtió a un balón de fútbol en el centro del planeta. Durante más de un mes el planeta entero tuvo los ojos puestos en Norteamérica. La Fifa estipuló que el Mundial del 2026, primero que contó con 48 selecciones, lo vieron casi 6.000 millones de personas desde el juego inaugural, hasta la final: más del 70% de la población de la tierra estuvo pendiente del Mundial.
Además, los más de 80.000 aficionados que pagaron entre 7.500 y 40.000 dólares para ingresar al estadio de Nueva Jersey; así como unos 2.000 millones de personas que estuvieron sentados frente al televisor durante las más de dos horas que duró el juego 104 del Mundial, vieron al seleccionado de España conseguir su segundo título.