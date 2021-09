Diber Cambindo

Delantero del Medellín

“Venía sin confianza porque no tuve continuidad en América, pero acá encontré a muchas personas que me han apoyado. Grandes seres humanos que a pesar de la adversidad están ahí y eso me ha permitido recuperarme, tener tranquilidad y prepararme para aprovechar cualquier oportunidad en el campo”.