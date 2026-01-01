¿Qué busca el Gobierno Petro con el golpe a la rectoría y la liberación de recursos a la UdeA?

¿Dónde estaba la plata del Gobierno Nacional para la Universidad de Antioquia? Ese es el gran interrogante que surgió después de que hasta el último día del año se amarraron los recursos para la alma máter, los cuales fueron liberados mediante una resolución firmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Con estos dineros se pudo garantizar el pago a los trabajadores, los cuales presentaban retrasos. Mediante la resolución 3490 del 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda destinó $70.000 millones, que quedaron disponibles para que la institución pueda operar y responder por aquellas obligaciones retrasadas al final de 2025. La entrega de estos recursos coincide con la determinación del Ministerio de Educación de remover unilateralmente al rector John Jairo Arboleda, con el argumento de que este no había mejorado la situación de la cartera, como se lo habían ordenado a mediados de año. Lo reemplazaron por Héctor Iván García García, quien es docente de tiempo completo de la alma máter desde 1995.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, sacó pecho y dijo que “el Gobierno del cambio inyecta estos recursos para el rescate financiero de la universidad. Esto se hace por voluntad política del presidente Petro y el amor por Antioquia; lo metimos en el presupuesto para garantizar la educación gratuita y de calidad”. Sin embargo, el discurso del ministro dista de la realidad, puesto que desde mediados de año se venía agudizando la crisis financiera de la Universidad de Antioquia, precisamente porque el gobierno de Gustavo Petro no respondía con sus obligaciones, llevando a la administración departamental a buscar salidas para evitar un colapso económico y un cese de actividades. Entérese: “No tenemos competencia sobre la contratación interna de universidades”: MinTIC sobre escándalo por contrato con la UdeA Tanto así que el gobernador Andrés Julián Rendón entregó a mediados de 2025 $1.100 millones con el fin de solventar parte de las necesidades más urgentes, no sin antes pedirles a los funcionarios que se apretaran el cinturón en algunos gastos para evitar agudizar la crisis, ante los oídos sordos del Gobierno Nacional en la entrega de los recursos que le correspondían. Posteriormente entregó otros $4.600 millones, modificando el plan general de presupuesto departamental. Incluso alcanzaron a buscar alternativas para que la Alcaldía de Medellín entregara recursos a la institución, pero por ley no está permitido que se destinen recursos a una entidad sobre la cual no tiene injerencia, según explicaron; esto sumado a que el Distrito ya responde por el ITM, el Colegio Mayor y el Pascual Bravo, para los cuales en estos cuatro años se destinaron $800.000 millones.

¿Toma hostil?

Toda esta estrategia podría formar parte de un intento de toma hostil por parte del Gobierno Nacional, según lo indicó la representante a la Cámara Catherine Juvinao, una de las que más ha cuestionado los procederes del Ministerio de Educación en el país. “Me genera muchas preguntas cómo no se ha hecho nada con universidades con cuestionamientos como la San José y como sí se le están haciendo estas intervenciones a una institución tan ejemplar en temas investigativos como la Universidad de Antioquia”, expresó la congresista. Incluso mencionó que la decisión contra el rector Arboleda se tomó porque no estaría cumpliendo las directrices desde el Ministerio de Educación y como parte de una ofensiva política contra la Gobernación de Antioquia. “La mayoría de universidades públicas del país atraviesan por crisis económicas, tapando un hueco y destapando otro. Algunos aseguran que el Gobierno Nacional está usando esta crisis para una intervención a una universidad cuyo rector no les caminaba políticamente”, señaló Juvinao. Ante este panorama, el diputado de Antioquia Luis Eduardo Peláez anunció que denunciará la extralimitación de funciones por parte del Ministerio de Educación en cuanto a la determinación tomada con la remoción de su cargo del rector Arboleda. Le puede interesar: Universidad de Antioquia responde a ultimátum del Ministerio de Educación: “generan un clima de zozobra” “No permitiremos que, bajo el amparo de la Ley 1740, se desconozcan los estatutos de nuestra Alma Máter. Agotaremos todas las vías legales, incluyendo la acción de nulidad ante el Consejo de Estado, para defender la esencia democrática de la Universidad de Antioquia”, expresó el diputado departamental. Aseguró que esto representaría un precedente peligroso para la educación pública regional y que tendría una finalidad de asumir el control político dentro de los entornos educativos de las regiones. “Es un golpe a la democracia universitaria que el Gobierno Nacional suplante la voluntad del Consejo Superior”, aseguró Peláez, en una posición similar a la de la congresista Juvinao y de otras personalidades que criticaron este golpe institucional.

Estas acciones judiciales irían de la mano con las que pretende interponer la Gobernación de Antioquia contra el decreto que revocó a Arboleda, en medio de la intervención que se viene haciendo desde el Ministerio de Educación a la universidad desde el pasado 15 de agosto. Desde que se anunció esta medida, el exrector Arboleda había dicho que recurriría a todas las acciones legales posibles para revertirla, situación que marcó las diferencias con el gobierno Petro, que incluso tiene a Wilmar Mejía, funcionario de inteligencia, dentro de su consejo directivo. La presencia de Mejía como representante del Gobierno Nacional fue criticada por Juvinao, quien aseguró que “por tratarse de un gobierno de izquierda, por eso no se han hecho protestas, pero si eso mismo pasaba en el periodo de Iván Duque, por citar un ejemplo, hubiera dado pie a graves manifestaciones”.

Avances en los pagos de nómina