¿Qué falta para controlar a los agresivos del fútbol?

* Aficionado del DIM, de quien no se conoció la identidad, y que ingresó a la cancha en el clásico de marzo pasado, a increpar a Hernán Barcos, fue sancionado con 10 salarios mínimos y 3 años de no ingreso al estadio.

Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro (Asociación de Futbolistas Profesionales), reseña que la Dimayor y los clubes han sido permisivos, porque en gran mayoría financian a las barras, las han contratado para el manejo de la logística en el escenario y no han sido fuertes con las sanciones.

“Hemos solicitado apoyo porque las agresiones de los fanáticos contra los jugadores no solo se registran en los estadios, sino en las carreteras, los viajes, en los sitios de entrenamiento, zonas aledañas al escenario deportivo. Han pasado de los cánticos a agresiones físicas o amenazas. Y como no se han dado sanciones penales ejemplarizantes, porque eso de no dejarlo entrar al estadio no tiene sentido, siguen cometiendo actos violentos”, expresó.

Sostiene que la Asociación ha manejado casos de jugadores de América y Bucaramanga, equipos en los que mientras estuvieron en la B, se conocieron amenazas por no conseguir el ascenso.

Por eso González Puche es uno de los que se pregunta: ¿para qué se realizó el enrolamiento? ¿Por qué no se han implementado las medidas de seguridad? ¿Qué hicieron con esa plata? o ¿Si eso algún día se implementó?

Y expone, “los jugadores se ven abocados a agresiones por hinchas que son delincuentes, pues además de las amenazas, les dañan los carros y usan las redes sociales para hostigarlos y generar odio”.

Finalmente hizo un llamado para que las sanciones a los violentos sean penales, que se paguen con cárcel. Considera que solo así se logrará la reducción de la violencia. “Si saben que se pueden ir para la cárcel lo pensarán bien antes de cualquier acto en contra de alguien”, concluye.