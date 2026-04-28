Techo colapsó y aún hay reductos: así avanza atención de gran incendio en Itagüí tras más de 18 horas

Los organismos de socorro del Valle de Aburrá completaron durante la mañana de este martes más de 18 horas y media de labores para controlar el gigantesco incendio que consumió una bodega en el municipio de Itagüí. Durante las primeras horas de la mañana de este martes, el más reciente reporte del Cuerpo de Bomberos de Itagüí señalaba que el incendio estaba controlado en un 95%, pero todavía los socorristas luchaban por liquidar algunos reductos de llamas. Le puede interesar: 100 bomberos trabajaron más de 5 horas para controlar incendio en empresa de bicicletas de Itagüí El último informe dio cuenta de que la fase de liquidación ha sido especialmente compleja debido a que el techo del establecimiento industrial colapsó sobre gran parte del material que está siendo consumido por el fuego.

Esto significa, explicaron los socorristas, que el techo no ha permitido acceder de forma fácil a algunos puntos en los que todavía persiste la combustión, lo que ha obligado a los bomberos a adentrarse por tierra a las zonas críticas de la bodega y hacer la extinción.

Aspecto de la bodega incendiada en Itagüí durante el mediodía del pasado lunes 27 de abril. FOTO: Manuel Saldarriaga

Por esta razón, explicaron las autoridades, en algunos puntos se ha reiniciado el fuego, también porque dentro del material implicado hay muchas llantas, autopartes y múltiples objetos de madera y cartón. Lea además: “Escuché dos estallidos, cuando me asomé ya todo estaba ardiendo”: 11 familias perdieron sus casas en barrio de Medellín Hasta que la emergencia no se controle por completo, los organismos de socorro no podrán hacer un balance final y levantar un inventario completo de las afectaciones y pérdidas materiales. De acuerdo con el último informe presentado por la Alcaldía de Itagüí durante la noche del lunes, en la atención de la emergencia han participado más de 140 socorristas de todo el Valle de Aburrá, incluyendo no solo a los bomberos, sino a integrantes de la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Dirección de Gestión del Riesgo de Itagüí.