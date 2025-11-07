Hakimi habla por primera vez y fue contundente sobre la lesión provocada por Luis Díaz

Achraf Hakimi se pronuncia por primera vez en redes sociales tras grave lesión. Foto: GETTY

Tras días de incertidumbre por la lesión de Achraf Hakimi, producto de una entrada de Luis Díaz durante la cuarta fecha de la Champions League, entre el PSG y el Bayern Múnich; parece que todo vuelve a la calma, y el futbolista marroquí está enfocado en su pronto regreso a las canchas. La estrella marroquí se encuentra en recuperación y positiva frente a lo que se viene, mientras que Lucho ha sido objeto de amenazas y comentarios no tan positivos en redes sociales. Le contamos qué dijo Hakimi luego de la lesión y qué es lo que se está hablando de Luis Díaz. Puede leer: Hakimi sufre esguince de tobillo grave tras entrada de Luis Díaz: ¿cuánto tardará en volver?

Tras los lamentables hechos del pasado 4 de noviembre, donde Díaz derribó a Hakimi con una plancha por detrás, minutos antes de finalizar el primer tiempo, el defensa marroquí no se había pronunciado al respecto ni compartido con sus seguidores cómo iba su proceso de recuperación. Las únicas noticias vinieron luego de finalizado el compromiso, cuando Hakimi fue visto abandonando el estadio en muletas y con una bota ortopédica en su pie izquierdo. Al día siguiente, el club parisino confirmó que Hakimi sufrió un esguince grave del tobillo izquierdo, específicamente por una torsión en la cara interna del tobillo. Sin embargo, no precisaron en el tiempo de recuperación. Las primeras estimaciones de expertos auguran que podría estar entre 4 y 8 semanas por fuera de la cancha.

¿Qué ha dicho Hakimi sobre su lesión?

El mismo día de la lesión, era el cumpleaños número 27 del marroquí, lo cual aumentó el malestar entre los seguidores del futbolista y del club parisino. Pese a la situación que estaba atravesando, Hakimi compartió fotos en sus redes sociales con el exfutbolista Marcelo Vieira, y otros conocidos, agradeciendo sus buenos deseos.

El 6 de noviembre, luego de haberse conocido el parte médico, Hakimi reapareció en instagram con una nueva publicación. Con un mensaje claro que hacía alusión a su más reciente lesión, el futbolista publicó una fotografía con la camiseta del PSG y otra con la frase: “Un pequeño retroceso para un gran regreso”. La publicación la acompañó con un pie de foto en la que afirmaba que caer es parte del viaje, pero es la remontada la que hace la diferencia, además de agradecer a todos por sus mensajes de apoyo.

Por su parte, Luis Díaz publicó en Instagram el mismo día de los hechos: “Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa: lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”.

Luis Díaz es atacado fuertemente en redes sociales

Pese a que el colombiano se vio afectado por los hechos, y personajes como Luis Enrique y el propio técnico del equipo Bávaro, Vincent Kompany, lo respaldaron desde el inicio, afirmando que nunca fue una acción malintencionada; las redes sociales se polarizaron. Horas después del compromiso, millones de mensajes ofensivos le llovieron en las redes sociales de Díaz. Muchos de los usuarios, hinchas del PSG y simpatizantes marroquíes, lo acusaron de haber actuado con mala intención. En contexto: Video | Luis Díaz rezó y pecó ante PSG: hizo doblete, se volvió el colombiano con más goles en Champions y fue expulsado Muchos de los comentarios aludían a frases como “el karma te espera”, y otros, de tono racista, incluyeron imágenes de simios y burlas sobre su origen. De acuerdo con un informe publicado por Marca y ESPN, la publicación de Díaz superó los 28.000 comentarios, la mayoría negativos o agresivos, lo que reavivó el debate sobre la xenofobia y el racismo en el fútbol europeo.