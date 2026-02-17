Esto respondió la EPS Famisanar a denuncia de IPS Rohi por una presunta extorsión

Luego de que la IPS Rohi denunciara que el interventor de la EPS Famisanar, Germán Gallo, presuntamente los estaría extorsionando, esa aseguradora respondió a esas acusaciones. Según los señalamientos del prestador, en los hechos se menciona a Johana Astrid Celis, que ha sido polémica por ganar $28 millones pese a solo contar con grado de bachiller académico homologado por experiencia. Le puede interesar: Turbia denuncia por presunta extorsión al equipo del interventor Gallo de EPS Famisanar. Las prácticas denunciadas tendrían consecuencias: el traslado de pacientes a otra IPS llamada Health and Life, generado por lo que sería una no aceptación de esos presuntos términos extorsivos, estaría afectando a pacientes crónicos: “Los niños se están ahogando por falta de prestación de servicios por parte de esta IPS”.

En ese sentido, Famisanar calificó de “temerarias” las afirmaciones el gerente de Rohi, Luis Carlos Bernúdez, pues “socavan de forma grave la honra, el buen nombre y la seguridad personal del agente interventor y de los demás funcionarios de Famisanar, al señalarlos públicamente de cometer conductas delictivas y tratarlos de ‘criminales’”. Así mismo, añadieron que “en diciembre 29 de 2025, el contrato entre Famisanar EPS y ROHI fue terminado de forma unilateral por la IPS, dejando sin servicios en el acto a cerca de 4.000 afiliados” y que “para sustentar sus calumnias, el gerente Bermúdez ha utilizado fotos de personas homónimas de funcionarios de Famisanar, con el fin de endilgarles conductas delictivas e inexistentes actos de corrupción”. La aseguradora —intervenida por la Superintendencia de Salud en septiembre de 2023— afirmó haber denunciado en la Fiscalía al gerente de la IPS por el delito de calumnia y pedido al ente acusador determinar si hubo falsa denuncia y/o fraude procesal.

“Al inicio de su gestión (de Gallo) inició un gran malestar financiero, pues de inmediato tomaron la decisión de suspender la publicación de programación de pagos en el módulo de proveedores de la página web de Famisanar, la cual se hacía desde el primer día de intervención para generar transparencia en los pagos equitativas a las IPS prestadoras”, se lee en la denuncia de Bermúdez. Esto, según explica el gerente, habría creado incertidumbre sobre la planificación financiera y los recursos destinados equitativamente para las IPS. Después, en diciembre, vieron un deterioro en el flujo de caja a menos del 20% de lo necesario para operar. Ante la disminución sin precedentes, el gerente cuenta que habrían solicitado claridad sobre los pagos y su normalización mediante cartas. La respuesta fue una citación presencial con Johana Astrid Celis: “en esta reunión celebrada el 19 de diciembre (...) Celis nos hizo un perfilamiento como IPS. Nos preguntaba incisivamente: ¿ustedes tienen padrino político? ¿Cuánto necesitan para que puedan seguir trabajando? ¿Cuántos pacientes tienen? ¿Qué están dispuestos a hacer para acceder a toda su cartera? ¿Cuánto facturan? ¿Quieren que les suba las tarifas? ¿Qué contratos tienen?”.