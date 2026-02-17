Esto respondió la EPS Famisanar a denuncia de IPS Rohi por una presunta extorsión

Luego de que la IPS Rohi denunciara que el interventor de la EPS Famisanar, Germán Gallo, presuntamente los estaría extorsionando, esa aseguradora respondió a esas acusaciones. Según los señalamientos del prestador, en los hechos se menciona a Johana Astrid Celis, que ha sido polémica por ganar $28 millones pese a solo contar con grado de bachiller académico homologado por experiencia.
Las prácticas denunciadas tendrían consecuencias: el traslado de pacientes a otra IPS llamada Health and Life, generado por lo que sería una no aceptación de esos presuntos términos extorsivos, estaría afectando a pacientes crónicos: “Los niños se están ahogando por falta de prestación de servicios por parte de esta IPS”.